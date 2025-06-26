В Нижнем Тагиле при проведении противоаварийных работ во флигеле «Дома управляющего» был обнаружен тайный ход

При проведении противоаварийных работ в старинном флигеле «Дома управляющего» музея «Горнозаводской Урал» в Нижнем Тагиле строители наткнулись на запечатанный проход, который не был зафиксирован на исторических планах и картах. Эта находка может быть результатом перепланировок ещё в XIX веке, однако её конкретное предназначение ещё не установлено.

24 июня мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев опубликовал пост на своей странице с информацией о находке.

«Какие тайны хранит старый флигель нам ещё предстоит узнать. В “Доме управляющего” на территории музея-заповедника “Горнозаводской Урал” ведутся противоаварийные работы. В ходе снятия грунта на фасаде, ниже уровня фундамента, был обнаружен проём с полуциркульной кирпичной перемычкой. Интересно, что этот вход не зафиксирован на планах здания XIX века, и его назначение ещё предстоит выяснить», — говорится в посте Владислава Пинаева.

Открытие поможет не только пролить свет на ранее неизвестные моменты истории этого объекта культурного наследия, но и увеличит его историческую и архитектурную значимость.

Напомним, работы по консервации здания на проспекте Ленина, 1а ведутся с середины июня 2025 года. Об этом на заседании комиссии Нижнетагильской городской думы по развитию предпринимательской деятельности, муниципальной собственности, градостроительству и землепользованию рассказал начальник управления городским хозяйством администрации Нижнего Тагила Александр Охремчук.

По информации АН «Между строк», над консервацией здания трудятся строители, и уже проводятся работы по укреплению фасада. Находка для сотрудников компании-подрядчика стала неожиданной, поэтому план работ был скорректирован.

По информации АН «Между строк», строители делали отмостку у здания и копали ямы, чтобы залить состав, но увидели арочное перекрытие. Тогда было решено копать на этом участке глубже. Место раскопок будет защищено навесом и обшито, чтобы горожане не имели к нему доступа. После завершения противоаварийных работ дальнейшее изучение находки будет передано краеведам и реставраторам.

Как рассказал АН «Между строк» тагильский краевед Дмитрий Кужильный, скорее всего, этот проём является «продухом» — частью вентиляционной системы подвальной или полуподвальной части здания.

«Дом строился в середине XIX века, как дом для управляющего Нижнетагильскими заводами Антона Кожуховского. Сам Антон Иванович пожить в доме не успел, и по окончании строительства здание было передано в ведение Главного правления заводами Нижнетагильского округа. Почему же подвальная часть дома оказалась засыпанной грунтом? Можно предположить, что это произошло в результате перепланировки прилегающей территории. В 1970-80-х годах возле дома был разбит сад, а под ним, на берегу заводского пруда, была оборудована пристань. Так как здание уже не являлось жилым, то подвал для хранения провизии был не нужен. Его дверные проёмы были заложены, а продухи засыпаны грунтом, видимо, при обустройстве сада. Так же, скорее всего, дом неоднократно перестраивался. Это видно, если сравнить его нынешний вид с видом на фото 1878 года», — заявил краевед.