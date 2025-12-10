В России хотят сократить рабочую неделю 

Депутаты Госдумы от КПРФ подготовили проект изменений в Трудовой кодекс РФ, которые предлага ю т сократить рабочее время россиян до 6 часов в день , сообщает РИА Новости со ссылкой на документ. Авторами инициативы являются депутаты Юрий Афонин, Георгий Камнев и Алексей Куринный.

« Цель проекта федерального закон а является установление нормальной продолжительности рабочего времени не более 30 часов в неделю (не более 6 часов в день при условии пятидневной рабочей недели) », — сказано в пояснительной записке к законо проекту.

По мнению авторов документа, принятие законопроекта позволит увеличить производительность труда, обеспечить рост уровня жизни, уменьшить уровень стресса и выгорания у сотрудников, снизить уровень заболеваемости и сократить число больничных, позволит работникам уделять внимание дополнительному профессиональному образованию , даст возможность людям проводить больше времени с семьёй повлеч ё т повышение уровня дохода.

«С момента принятия закона, ограничившего продолжительность рабочей недели 40 часами, прошло уже больше 30 лет, и всё это время научно-технический прогресс не стоял на месте: выросла производительность труда, развиваются автоматизация, роботизация и системы искусственного интеллекта. Поэтому 30 часов — это и есть нормальная продолжительность рабочей недели для современного человека », — отметил Юрий Афонин.