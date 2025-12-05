Тагильчанка отдала телефонным мошенникам 300 тысяч рублей

В отдел полиции №17 МУ МВД России «Нижнетагильское» обратилась 57-летняя местная жительница, ставшая жертвой телефонных мошенников. Злоумышленники выманили у неё более 300 тысяч рублей.

По словам потерпевшей, ей звонили неизвестные с разных номеров. Они представлялись сотрудниками коммунальной службы, оператором портала «Госуслуги» и сотрудником спецслужб. Под предлогом «проверки данных» и «предотвращения уголовной ответственности» мошенники убедили женщину сообщить код из SMS. Затем они сообщили о якобы имеющихся переводах денег «на финансирование запрещённых организаций» и потребовали перевести средства на «безопасный счёт».

Поверив обманщикам, потерпевшая сняла все свои сбережения и перевела более 300 тысяч рублей на указанный ими счёт. Лишь после разговора с супругом она поняла, что её обманули, и обратилась в полицию.

По данному факту проводится проверка, ведётся поиск лиц, причастных к преступлению.

Полиция предупреждает:

— Никогда не сообщайте коды из SMS, данные банковских карт или пароли — сотрудники служб и ведомств не требуют такой информации.

— Сотрудники ФСБ, МВД, банков и портала «Госуслуги» не проводят операций по телефону и не предлагают переводить деньги на «безопасные» счета.

— Если вам говорят о «блокировке счетов», «попытке перевода» или «уголовной ответственности» — это мошенники.

— При любых сомнениях сразу завершайте разговор и самостоятельно звоните в организацию по официальному номеру.

— Немедленно сообщайте о подозрительных звонках в полицию по номеру 102.