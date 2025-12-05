В Екатеринбурге будут судить двух 16-летних подростков за поджог локомотива

В Екатеринбурге будут судить двое 16-летних подростков, устроивших поджог локомотива на станции Свердловск-Сортировочный, сообщили в Центральном МСУТ Следственного комитета России.

Им предъявлены обвинения в совершении террористического акта (пп. «а, в» ч. 2 ст. 205 УК РФ) и легализации денежных средств, полученных преступным путем (ч. 1 ст. 174.1 УК РФ).

По версии следствия, в декабре 2024 года подростки по указанию украинских спецслужб подожгли локомотив на станции Свердловск-Сортировочный. За это они получили криптовалюту на 91 тысячу рублей. Подозреваемые пытались перевести полученные деньги на счета третьих лиц, но были задержаны сотрудниками УФСБ России по Свердловской области. Ущерб от их действий оценивается в 1,2 млн рублей, который должен быть возмещён их родственниками. Дело передано в Центральный окружной военный суд.