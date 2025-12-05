На трассе в районе Серова насмерть разбилась семья из Нижнего Тагила

В Серове сотрудники Госавтоинспекции выясняют причины смертельного ДТП, в котором погибли женщина-водитель и её несовершеннолетняя дочь. Авария произошла 4 декабря в 15:20 на 25-м километре автодороги Серов — Сосьва — Гари.

По предварительным данным, 32-летняя женщина, управляя автомобилем Kia Spectra, двигалась со стороны Серова в направлении посёлка Гари. Она выбрала небезопасную скорость, не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком-мусоровозом.

В результате ДТП водитель и её пятилетняя дочь, находившаяся на заднем сиденье слева в детском кресле, получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались до приезда скорой помощи. Вторая дочь, десятилетняя девочка, находившаяся на заднем сиденье справа, получила травмы и была госпитализирована в хирургическое отделение Серовской городской больницы. Водитель грузовика не пострадал, его пассажир получил незначительные травмы.

Стаж вождения женщины-водителя составлял 6 лет. Ранее она 11 раз привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД. На её автомобиле были установлены зимние шины. Водитель грузовика, 44-летний мужчина, имеет стаж вождения 8 лет и ранее один раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД. По результатам освидетельствования он был трезв.

Со слов водителя грузовика, он ехал из посёлка Сосьва в Серов и увидел автомобиль, выехавший на встречную полосу. Он предпринял меры торможения, но избежать столкновения не удалось.

Десятилетняя девочка-пассажир легкового автомобиля сообщила, что погибшие были жителями Нижнего Тагила и направлялись в посёлок Гари к бабушке.

На месте происшествия сотрудники полиции провели необходимые процессуальные действия. Сотрудники дорожного надзора выявили неудовлетворительные дорожные условия: рыхлый снег на обочине и смещение дорожного знака. В адрес Серовского ДРСУ было направлено предписание об устранении выявленных недостатков.

Сотрудники технического надзора не выявили нарушений режима труда и отдыха у водителя грузовика.

По факту ДТП органы внутренних дел проводят расследование. Госавтоинспекция призывает водителей выбирать безопасную скорость, избегать опасных манёвров и не подвергать свою жизнь и жизнь других участников дорожного движения опасности.