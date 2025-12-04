В Нижнем Тагиле силовики провели рейд по ночным клубам в поисках нелегальных мигрантов и уклонистов

В ночь на 3 декабря в Нижнем Тагиле бойцы ОМОНа, полиция и СК провели рейд с проверкой документов у посетителей и работников ночных клубов города, сообщает ТК «Телекон».

Проверка была организована в середине недели, чтобы не напугать посетителей, так как основной целью являлись работники заведений, таких как «Девичья башня» и «Огни Востока». Все данные «пробивали» по базам сразу на месте, и, если информация подтверждалась, человека отпускали. В противном случае требовали проехать в отдел миграции.

Кроме миграционного контроля, сотрудники военкомата проводили проверку граждан России призывного возраста. Итоги рейда показали, что многие из них не состоят на воинском учёте. Всего за ночь документы проверили у 50 граждан, шестерым из которых были вручены повестки в военкомат для постановки на воинский учёт.