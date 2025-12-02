Нижний Тагил за год упал на шесть позиций в рейтинге российских городов по качеству жизни

Финансовый университет при правительстве РФ опубликовал очередной список из 50 городов с самым высоким качеством жизни. В число лидеров вошли Москва, Севастополь, Грозный, Сочи, Санкт-Петербург, Владикавказ, Тула, Новороссийск, Владимир, Набережные Челны и Екатеринбург.

За год Нижний Тагил ухудшил свои позиции и опустился с 38-го места на 44-е, оставив позади только Йошкар-Олу, Красноярск, Саратов, Челябинск, Уфу и Стерлитамак. При этом отмечается, что Нижний Тагил наравне с Грозным, Владикавказом и Череповцом является лидером по условиям для ведения бизнеса.

Авторы исследования считают, что тормозит развитие города нехватка вузов, отток населения, неудовлетворительная ситуация с ЖКХ, плохая экология и отсутствие доступного жилья.

Распределение мест в рейтинге определяется на основании опросов населения и объективной статистики по таким направлениям, как доступность жилья, медицинских услуг и культурных ценностей, качество образования, низкий уровень деструктивного поведения среди населения, состояние экологической среды, оценка работы городских властей, условия ведения бизнеса в городе и другие.