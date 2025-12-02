«С оскорблениями и издевательствами хотя бы раз сталкивался каждый четвёртый школьник». В Госдуме предложили ввести штрафы за буллинг

В Госдуме группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким разработала законопроект о введении административных штрафов до 500 тысяч рублей за буллинг и кибербуллинг, сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Предлагается дополнить Кодекс РФ об административных правонарушениях новой статьей, устанавливающей наказание за систематическое унижение чести и достоинства граждан, в том числе в интернете и средствах массовой информации. Под травлей предлагается понимать повторяющиеся действия, выраженные в неприличной или иной противоречащей нормам морали форме.

За такие нарушения предусматриваются штрафы для граждан от 10 тысяч до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.

«С оскорблениями и издевательствами хотя бы раз сталкивался каждый четвертый школьник. И это только те, кто не испугался рассказать об этом родителям и учителям. Дети боятся просить о помощи, ведь в 89% случаев нападки исходят от других учеников, одноклассников или ребят постарше. Неутешительные цифры и по кибербуллингу -—75% детей стали жертвами травли в сети, при этом за год этот показатель вырос на 15%», — отметил в беседе с ТАСС лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

По его словам, текущая ситуация приводит к тому, что дети подвергаются постоянному психологическому давлению как в образовательных учреждениях, так и в интернете.

«Обидчики, словно звери, сбиваясь в стаи и чувствуя свою полную безнаказанность, издеваются над сверстниками, критикуют внешность, хобби, точку зрения. Нередко причиной злых насмешек становится контент, который в сети публикуют родители потерпевших», — добавил парламентарий.

Авторы законопроекта полагают, что предлагаемая инициатива позволит создавать действенный правовой инструмент для пресечения насилия на ранних стадиях и будет способствовать формированию культуры нетерпимости к любым формам унижения человеческого достоинства.

Ранее, в редакцию АН «Между строк» обратилась обеспокоенная мать одного из учеников школы № 3. По её словам, на протяжении нескольких лет в классе, где учится её ребёнок, сохраняется проблема жестокого буллинга, на которую учителя и руководство школы практически не реагируют.

29 октября прошлого года в Дзержинском районном суде Нижнего Тагила начались слушания по делу о защите чести и достоинства девочки, подвергавшейся травле со стороны одноклассника в школе № 13.