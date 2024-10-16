Детский буллинг в школе Нижнего Тагила довёл до суда

В Дзержинском суде Нижнего Тагила 29 октября начнутся первые слушания по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации. Эта мера была предпринята мамой 13-летней девочки из школы № 13 после продолжительной травли её дочери, которая дошла до угрозы изнасилования со стороны одноклассника в школьном чате.

По словам Оксаны (имя изменено. — Прим. ред.), мамы девочки, буллинг начался несколько лет назад, когда дети учились во втором классе. Михаил, мальчик, ставший источником травли, не мог смириться с тем, что её дочь заступилась за другого ребёнка.

«Когда дети учились во втором классе, дочь заступилась за ребёнка, которого Михаил обижал. Ему это не понравилось. С тех пор он не даёт дочери прохода. Мог подколоть, обозвать или толкнуть. Мы обращались к заместителю по воспитательной работе, чтобы как-то разобраться, успокоить этого одноклассника, но результата это не дало», — рассказала «КП-Екатеринбург» Оксана.

Зимой одноклассник толкал Олю в сугроб и выбрасывал её портфель, что доводило девочку до слёз. Ещё в 2020 году на уроке физкультуры Михаил специально кинул мяч в голову девочки, оставив ей синяк. Однако Оля, стремясь не огорчать маму, не говорила о происходящем.

Ситуация ухудшилась, когда Михаил начал порть личные вещи девочки, один раз утопил её пенал в унитазе. Оксана обратилась к маме мальчика, которая согласилась компенсировать ущерб и обещала поговорить с сыном. Однако, несмотря на попытки педагогов разобраться, ситуация не изменилась.

«В прошлом году учитель вела беседу с Михаилом. Она просила его извиниться. Но вместо этого мальчик стал замахиваться на мою дочь. Он стал плевать ей в лицо. После всего этого моя дочка просто ходила как тень. Она была расстроена, плакала в углу класса. Учителя пожимали плечами, говорили: “Ну, Оля, он просто хочет добиться твоего внимания. Может, ты ему нравишься?”», — делится Оксана.

Кроме того, Михаил оскорблял девочку и её маму в общем чате класса, где состояла даже классная руководительница, что подчёркивало его безнаказанность. Оксана задавалась вопросом, почему никто не может справиться с неадекватным поведением ребёнка. Поэтому в феврале 2023 года она обратилась в Дзержинский суд, и только сейчас, почти через год, начнутся слушания по данному делу.

Женщина настаивает на компенсации морального вреда в размере 50 тысяч рублей и аналогичной суммы для своей дочери, утверждая, что никто не имеет права оскорблять детей и доводить их до слёз. В Дзержинском суде подтвердили, что заседания по иску назначены на конец октября. Мама обвиняемого мальчика игнорирует попытки журналистов связаться с ней, а школа № 13 не комментирует ситуацию, предлагая обратиться в Управление образования Нижнего Тагила.