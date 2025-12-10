В Нижнем Тагиле будут судить девушку за нападение и оскорбление полицейского

В Ленинский районный суд Нижнего Тагила поступило уголовное дело в отношении 27-летней жительницы Верхнего Тагила Мартыновой К.А., обвиняемой по ч. 1 ст. 318 и ст. 319 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, оскорбление представителя власти).

Как сообщает пресс-служба суда, вечером 27 октября 2025 года сотрудники полиции, находясь при исполнении служебных обязанностей, прибыли на улицу Аганичева в связи с поступившим сообщением о шуме в квартире. В подъезде дома они обнаружили подсудимую и её супруга с явными признаками алкогольного опьянения.

«В ходе проверки документов и составления протокола об административном правонарушении (появление в общественных местах в состоянии опьянения) супруг обвиняемой отказался выполнять законные требования полиции и стал оказывать сопротивление, в связи с чем к нему были применены физическая сила и специальные средства (наручники). В этот момент, как установлено следствием, Мартынова К.А., действуя умышленно, с целью воспрепятствования законным действиям сотрудников полиции, нанесла два удара кулаком в область головы старшему сержанту полиции. В дальнейшем, уже у подъезда дома, Мартынова К.А., также находясь в состоянии алкогольного опьянения, публично, в присутствии нескольких свидетелей и другого сотрудника полиции, выразилась в адрес представителя власти грубой нецензурной бранью, нанеся вред авторитету правоохранительного органа», — говорится в сообщении.

В основу обвинения легли показания потерпевшего сотрудника полиции, показания свидетелей — соседей и второго сотрудника полиции, видеозапись с нагрудного видеорегистратора, подтверждающая факты применения насилия и оскорбительных высказываний, а также собственные признательные показания обвиняемой.

Обвиняемой ранее была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Слушание по уголовному делу назначено на середину декабря текущего года.