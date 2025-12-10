В Нижнем Тагиле суд вынес решения по двум делам о буллинге в школе № 13

3 декабря в Дзержинском районном суде Нижнего Тагила вынесли решение по делу о жестоком буллинге в школе № 13, где в 2024 году серия нападений на 10-летнего Серёжу (имя изменено. — Прим. ред.) привела к жалобам родителей, проверке и судебному иску.

Напомним, в октябре 2024 года группа сверстников подкараулила четвероклассника после уроков и повалила на землю, избивая ногами. Через два месяца на мальчика снова напали и ударили головой о бетонный пол, а ещё через несколько дней разборки устроила 13-летняя школьница. Тогда мать Серёжи решила обратиться в суд.

Семья мальчика требовала от школы 100 тысяч рублей, а от родителей шестерых обидчиков — по 50 тысяч рублей компенсации морального вреда. Суд частично удовлетворил иск: с образовательного учреждения в пользу ребёнка взыскали 50 тысяч рублей и ещё 5 тысяч рублей в пользу его матери. С родителей пятерых несовершеннолетних ответчиков — по 10 тысяч рублей. Ещё с одним участником конфликта в процессе было заключено мировое соглашение.

Мать мальчика рассказала АН «Между строк», что решением суда она не удовлетворена.

«Суд закончился. Конечно, решением я крайне недовольна. Решение, конечно, будем обжаловать. По поводу мирного соглашения — мы с мамой того мальчика, который обижал моего сына, встретились, поговорили. Детей помирили, дети поговорили. Теперь дети общаются. Они принесли извинения, мы отказались от материальных требований», — поделилась женщина.

Это не единственный случай детской травли в школе № 13, который дошёл до суда. Почти одновременно с делом Серёжи рассматривался иск о защите чести и достоинства 13-летней девочки, много лет подвергавшейся издевательствам со стороны одноклассника. Речь шла о систематических унижениях, порче вещей, плевках, агрессии на уроках и оскорблениях в школьном чате, вплоть до угроз сексуального насилия. Несмотря на обращения матери пострадавшей девочки к педагогам, администрация школы длительное время не могла пресечь поведение подростка.

Как сообщили АН «Между строк» в прокуратуре Дзержинского района Нижнего Тагила, в результате разбирательств стороны заключили мировое соглашение на определённых условиях.

«В ходе рассмотрения этого иска было заключено мировое соглашение между представителями потерпевшей и школы. Судом было утверждено это мировое соглашение, в рамках которого муниципальное образовательное учреждение обязалось выплатить компенсацию морального вреда в размере 25 тысяч рублей», — рассказали в надзорном ведомстве.

Напомним, похожая ситуация происходит в школе № 3. В декабре этого года в АН «Между строк» с жалобами на травлю и бездействие администрации школы обратилась мать подростка. Школьник на протяжении нескольких лет сталкивается с оскорблениями, угрозами, физическим насилием и вымогательством, а администрация, по словам женщины, предпочитала не принимать официальные заявления и ограничивалась устными «воспитательными беседами». После публикации АН «Между строк» в учебном заведении прошла проверка, после которой материалы были направлены в правоохранительные органы.