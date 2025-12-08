В Нижнем Тагиле снесут аварийный дом на Руднике им. III Интернационала

В Нижнем Тагиле готовят к сносу аварийный дом на Руднике им. III Интернационала, который был признан аварийным ещё 7 лет назад

Дом 1940 года постройки на улице Чаплыгина, 5 был признан аварийным и подлежащим сносу 15 августа 2018 года на основании решения межведомственной комиссии, которая установила неудовлетворительное техническое состояние дома, множественные повреждения и разрушения конструкций. В срок до 1 ноября этого года все жильцы дома должны были быть расселены.

4 декабря на официальном сайте администрации города было опубликовано постановление о сносе здания. В срок до 1 декабря 2026 года МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» поручено подготовить объект к демонтажу, провести закупку необходимых работ, обеспечить разборку дома и утилизацию мусора, а затем оформить документы, подтверждающие прекращение существования объекта недвижимости. После чего сведения будут переданы в управление муниципальным имуществом для внесения изменений в городской реестр.