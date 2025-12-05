Площадь у Мемориального комплекса боевой Славы металлургов преобразилась при поддержке ЕВРАЗа

ЕВРАЗ выделил 10 млн рублей на создание памятного комплекса в честь металлургов-тружеников тыла на площади перед Мемориальным комплексом боевой славы металлургов. Проект был реализован в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и к 85-летию ЕВРАЗ НТМК.

На площади площадью более 6,8 тысяч кв. м. установлены две архитектурные композиции под названием «Трудовая доблесть», восемь пилонов-звезд с энергоэффективной LED-подсветкой, два входных пилона с фотографиями военных лет и металлические панно, изображающие работников завода в период 1941–1945 годов. Комплекс символизирует подвиг металлургов тыла, а его архитектурные формы выполнены в едином художественном стиле.

В церемонии открытия обновленного мемориала, приуроченной ко дням воинской славы России и годовщине битвы под Москвой, отмечаемой 5 декабря, приняли участие руководители ЕВРАЗ НТМК, представители городской администрации, депутаты городской думы, ветераны войны и труженики тыла.

«Символично, что год 80-летия Великой Победы заканчивается обновлением знаковых мемориальных объектов. Мы не только помним тех, кто сражался на фронте, но и тех, кто ковал Победу у доменных печей. Благодаря проведённым работам здесь создано современное общественное пространство, объединяющее память о фронтовиках и тружениках тыла. Теперь это по-настоящему единый мемориал боевой и трудовой славы», — отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

В годы Великой Отечественной войны на комбинате активно велось строительство новых производственных объектов. Были введены в эксплуатацию доменная печь, мартеновские печи и коксовые батареи. Комбинат значительно увеличил выпуск чугуна, стали и проката. Также было освоено производство броневой стали, которая в то время составляла около трети всей брони для танков. Особую роль играл коксохимический завод, где была установлена установка для получения пиридиновых оснований, использовавшихся для производства жизненно важных медикаментов. За эти трудовые подвиги 30 сентября 1943 года Нижнетагильский коксохимический завод НТМК был награждён орденом Трудового Красного Знамени, что стало важным аргументом для присвоения Нижнему Тагилу звания «Город трудовой доблести».

«Сегодня у нас в городе приведены в порядок все памятники, посвящённые Великой Отечественной войне. Это очень важно, так как сохраняет память о тружениках тыла, защитниках Отечества. Их пример — бесценный урок стойкости, мужества и беззаветной любви к Родине, который должен быть передан молодому поколению, чтобы вырастить настоящих патриотов, способных строить сильную страну и сильный город», — отметил заместитель главы Нижнего Тагила по социальной политике Валерий Суров.

Мемориальный комплекс боевой славы металлургов был открыт в Тагилстроевском районе Нижнего Тагила в 1975 году к 30-летию Победы в Великой Отечественной войне. В 2025 году он отметит свой 50-летний юбилей. Новый облик мемориала привлечет внимание тагильчан к истории родного города и станет местом проведения памятных мероприятий.