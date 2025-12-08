В Нижнем Тагиле 70-летний водитель спровоцировал ДТП с четырьмя пострадавшими

В прошедшую субботу, 6 декабря, в Нижнем Тагиле у дома № 6 на улице Индустриальной произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека.

Как сообщили в Госавтоинспекции, около 20:40 70-летний водитель Opel Meriva, двигаясь со стороны улицы Фестивальной, выбрал небезопасную скорость, вследствие чего не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Renault Logan.

В результате столкновения 26-летний водитель Renault, двое его пассажиров — 58 и 48 лет, и 70-летняя пассажирка Opel получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. После оказания медицинской помощи все пострадавшие были отпущены домой.

На момент аварии водитель Opel был трезв, его стаж вождения составлял 36 лет. В течение года он 4 раза привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Водитель Renault имеет стаж вождения 8 лет и 3 раза в течение года привлекался к административной ответственности. Ему назначено прохождение химико-токсикологического исследования.

Все обстоятельства ДТП продолжают устанавливать сотрудники Госавтоинспекции.