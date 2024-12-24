В Нижнем Тагиле родители 10-летнего мальчика обратились в суд после избиения их сына одноклассниками

Родители 10-летнего Серёжи (имя изменено. — Прим. ред.) обратились в Дзержинский районный суд Нижнего Тагила после того, как их сына жестоко избили его одноклассники. Об этом сообщает «КП-Екатеринбург». Первый раз от нападок со стороны «товарищей» мальчик пострадал в начале октября. По словам мамы ребёнка, одноклассники подкараулили её сына после школы (речь идёт о школе № 13) и толпой начали избивать.

«Серёжу избивали четверо одноклассников, из которых две девочки, и ещё один мальчик из параллельного класса. Одна из девочек пинала Серёжу со всей силы в живот. Он упал на землю. Затем пятеро детей начали пинать Серёжу ногами по спине и животу. Серёжа, естественно, испугался, но убежать или дать отпор не смог. Он стал звать прохожих на помощь и заплакал. Толпу спугнул мужчина, проходивший мимо. Одноклассники, когда сбегали, пригрозили новыми нападениями. Уже дома мальчику вызвали бригаду скорой помощи», — рассказал собеседник «КП-Екатеринбург».

Родители Серёжи обратились в полицию, сотрудники ПДН и управление образования городской администрации начали проверку. Но на этом злоключения 10-летнего мальчика не закончились. 9 и 13 декабря Серёжа пострадал от того, что с ним решили выяснить отношения другие ученики школы № 13.

«9 декабря на ребёнка напали ребята, с которыми Серёжа раньше не пересекался. Его подкараулил пятиклассник, которому сказали другие дети, что якобы именно Серёжа его обзывал и унижал. После этого Серёжу повалили и ударили головой о бетонный пол. Мама переживает за его здоровье, говорит, что Серёжа весь в синяках. Она была в ужасе от такой жестокости и сказала: “Настанет день, когда я буду хоронить ребёнка”», — рассказала «КП-Екатеринбург» родственница.

После этого нападения медики зафиксировали у мальчика ушиб мягких тканей головы.

13 декабря разборки с Серёжей устроила 13-летняя школьница.

«Она уронила Серёжу в снег, пинала. Якобы ей на него пожаловалась другая ученица. В школе Серёже устроили травлю ребята. Постоянно издевались, подкалывали: “Че ты? Плаки-плаки?!” Никакого отпора Серёжа им не давал. Но его поставили на профилактический учёт как проблемного ребёнка», — продолжает родственница пострадавшего.

После этого мама Серёжи решила наказать обидчиков её сына и школу через суд и прокуратуру.

«Исковое заявление поступило 18 декабря. Просит взыскать со школы 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. А также с каждого законного представителя обидчика её сына по 50 тысяч рублей, — рассказали изданию в суде.