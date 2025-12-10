В Нижнем Тагиле жителям 29 домов сделали перерасчёт и вернули уплаченные деньги за ремонт внутридворовых проездов и тротуаров

Жителям 29 домов Нижнего Тагила пересчитали платежи и вернули деньги, которые они заплатили за ремонт внутридворовых проездов и тротуаров.

Напомним, в июне этого года администрация города установила тариф на ремонт внутридворовых проездов и тротуаров в размере 3,36 рубля за квадратный метр. Новая услуга появилась в квитанциях тагильчан с 1 июля. Однако, как выяснилось, некоторые жители не давали согласия на введение этой платы. Несмотря на это, многие управляющие компании самостоятельно включили соответствующий пункт в платёжки на основании постановления администрации города. В конце октября жильцы одного из домов в Нижнем Тагиле через Роспотребнадзор смогли исключить из квитанции плату за ремонт внутридомовых проездов. Другие же обратились за помощью к депутату Госдумы Андрею Кузнецову. Парламентарий подключил к делу прокуратуру. После проверок надзорное ведомство внесло протест администрации Нижнего Тагила.

«Сейчас мы получили информацию, что жителям сделаны корректировки платежей по строке “содержание жилья”. За два месяца, июль и август, гражданам возвращены деньги в общей сложности 640 тысяч рублей по 29 домам. Правда, есть ещё три дома, где перерасчёт не сделан. Почему с собственников в МКД по Красной, 21, Грибоедова, 1а и Победы, 29/1 продолжают брать деньги, выясняем. В суд Нижнего Тагила сейчас готовится иск прокуратуры о признании постановления городской администрации незаконным», – рассказал ИА «Реальный Тагил» депутат Государственной Думы от Свердловской области, куратор сети Центров защиты прав граждан (ЦЗПГ) Андрей Кузнецов.

По подсчётам специалистов ЦЗПГ, благодаря выявлению этого факта жителям удалось сэкономить 3 млн 840 тысяч рублей — именно столько горожане могли бы заплатить за год за новую услугу.