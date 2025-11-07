Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила внесла протест на постановление мэрии о плате за ремонт внутридворовых проездов

Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила внесла протест на постановление администрации города о дополнительной оплате ремонта внутридворовых проездов и тротуаров, сообщает ИА «Реальный Тагил».

Напомним, в июне этого года администрация города установила тариф на ремонт внутридворовых проездов и тротуаров в размере 3,36 рубля за квадратный метр. Новая услуга появилась в квитанциях тагильчан с 1 июля. Однако, как выяснилось, некоторые жители не давали согласия на введение этой платы. Несмотря на это, многие управляющие компании самостоятельно включили соответствующий пункт в платёжки на основании постановления администрации города. В конце октября жильцы одного из домов в Нижнем Тагиле через Роспотребнадзор смогли исключить из квитанции плату за ремонт внутридомовых проездов.

В этот раз тагильчане пришли на приём к депутату Государственной думы Андрею Кузнецову, чтобы выяснить, правомерно ли взимать такую плату без их согласия и какие меры можно предпринять, если управляющая компания самовольно добавила новую услугу в квитанции.

Депутат направил обращение в прокуратуру Свердловской области, чтобы проверить законность постановления администрации города и действия управляющих компаний, а также подключил к работе юридическую службу. Кроме того, он рекомендовал жителям как можно скорее провести собрание собственников и официально отказаться от включения этого пункта в договор с управляющей компанией.

«В платёжных квитанциях граждан предусмотрена строка “содержание жилья”, которая включает в себя весь перечень расходов, обязательных для управляющих организаций в рамках обслуживания многоквартирного дома. Согласно действующему законодательству, никакие дополнительные платежи сверх установленных тарифов не предусмотрены. Соответственно, управляющие компании не вправе выставлять жильцам какие-либо внеплановые счета. Закон чётко определяет рамки финансовой ответственности управляющих организаций: собранные с жильцов средства на содержание жилья должны полностью покрывать все необходимые расходы, включая обслуживание придомовой территории. Однако на практике наблюдается попытка переложить часть этих обязательств на плечи граждан, избегая использования собственных средств или прибыли компании. Такой подход противоречит действующему законодательству, которое, безусловно, защищает интересы собственников жилья. Убеждён, что управляющие организации должны исполнять свои обязательства в рамках выделенных средств, не навязывая жильцам необоснованные дополнительные платежи. Именно по этой причине мы направили обращение в прокуратуру для проведения проверки и пресечения подобных нарушений», — сообщил «Реальному Тагилу» депутат Андрей Кузнецов.

В настоящее время депутат намерен обратиться в «Расчётный центр Урала» с запросом предоставить информацию о суммах, собранных по новой строке расходов, а также о средствах, уже возвращённых жителям в результате перерасчёта.

Кроме того, после обращения Андрея Кузнецова в областную прокуратуру ведомство провело проверку, по результатам которой администрации Нижнего Тагила был внесён протест.

«Прокуратурой Ленинского района г. Нижнего Тагила на постановление администрации Нижнего Тагила от 26.12. 2024 № 3518-ПА 13.10. 2025 принесён протест, который находится на рассмотрении», — говорится в ответе надзорного ведомства.

Андрей Кузнецов считает, что постановление администрации должно быть отменено, а собранные с жителей средства — возвращены.