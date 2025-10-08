Жильцы дома в Нижнем Тагиле через Роспотребнадзор смогли исключить из квитанции плату за ремонт внутридомовых проездов

В консультационный пункт по вопросам защиты прав потребителей Нижнетагильского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» (Роспотребнадзор) обратился тагильчанин с жалобой на лишний пункт в квитанции за коммунальные услуги — ремонт внутридворовых проездов и тротуаров, при том, что фактически услуга оказана не была.

Напомним, в июне этого года администрация города установила тариф на ремонт внутридворовых проездов и тротуаров в размере 3,36 рубля за квадратный метр, а новая услуга появилась в квитанциях тагильчан уже с 1 июля. Взимание платы за эту услугу возможно только при наличии изменений в договоре управления многоквартирным домом, согласованных на общем собрании собственников помещений. Однако, по словам тагильчан, управляющие компании включили эту услугу в квитанции автоматически, не проводя необходимых собраний.

В своей жалобе в РПН тагильчанин рассказал, что УК «Квартал-НТ» добавила новую строку в квитанции, не проведя собрание собственников. Специалистом консультационного пункта была проведена проверка информации в системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), которая подтвердила отсутствие требуемых изменений в договоре управления домом.

По результатам проверки было установлено нарушение законодательства со стороны управляющей компании, вследствие чего в Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области была подготовлена жалоба на действия ООО УК «Квартал-НТ». В адрес управляющей компании было направлено требование об исключении платы за ремонт внутридворовых проездов и тротуаров из платёжных документов с 1 июля 2025 года. Кроме того, в консультационном пункте пояснили, что жители, оплатившие услугу, в праве требовать возврата уплаченных средств.

В Роспотребнадзоре отмечают, что потребители, оказавшиеся в подобной ситуации, для получения бесплатной консультации и восстановления нарушенных прав (составление юридических документов: жалоб, требований, претензий, исковых заявлений и т.д.) могут обратиться в консультационный пункт отдела экспертиз в сфере защиты прав потребителей.

Адреса и график работы консультационных пунктов:

Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, дом 29, каб. 1, 2 (режим работы: ежедневно с 8:30 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00. Тел.: 8 (3435) 41-83-62, 41-82-10)

г. Верхняя Салда, ул. Карла Маркса, дом 95/1 (режим работы: каждый вторник с 9:30 до 14:00, перерыв с 12:30 до 13:00)

г. Невьянск, ул. Мартьянова, дом 29, каб. 13 (режим работы: каждую пятницу с 9:30 до 13:30, перерыв с 12:00 до 12:30)