Под Нижним Тагилом при пожаре в частном доме погиб человек

Накануне, 9 декабря, в посёлке Молодёжный под Нижним Тагилом произошла трагедия.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области, около 8:45 в диспетчерскую службу поступило сообщение о пожаре на улице Совхозной. На место оперативно прибыли 4 единицы техники и 13 человек личного состава. Огонь был локализован в 9:34, а открытое горение ликвидировано к 10:06. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились только к 16:18.

В результате пожара погиб один человек, общая площадь возгорания составила 150 кв. м. Были повреждены перекрытия и стены, сгорели кровля и домашнее имущество. Причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования.