«Они создали надёжные, безотказные системы, без которых полёты в космос были бы невозможны». Первые спутники, Гагарин и одно секретное тагильское предприятие (ВИДЕО)

О том, что Нижний Тагил тесно связан с освоением космоса, тагильчане узнали довольно поздно, в середине 1970-х годов, когда в наш город начали приезжать космонавты, которые выступали перед студентами и школьниками с лекциями о своих космических полётах и перспективах космических исследований. Они и поведали о том, что без продукции некоторых тагильских предприятий полёты в космос были бы невозможны.

Одним из первых космонавтов, посетивших Нижний Тагил, был Василий Григорьевич Лазарев — Герой Советского Союза, совершивший в сентябре 1973 года полёт на космическом корабле «Союз-12» с позывным «Урал-1». Василий Лазарев вырос в Свердловске, учился в Свердловском медицинском институте и в студенческие годы несколько раз приезжал в наш город к друзьям. После возвращения с орбиты Лазареву предоставили длительный отпуск, который он использовал для поездки по местам своего детства и юности: в родное село Порошино на Алтае и Свердловск. Тогда-то его и пригласили посетить Нижний Тагил.



Лётчик-космонавт В. Г. Лазарев в школе № 3 (фото неизв. автора из архива НТМЗ-ГЗ / фрагмент ориг. изображения)

(https://museum-nt.ru/upload/resize_cache/iblock/386/923_0_2/386eaeaf0a6fc9136b8f7a8c5275672f.jpg)





Лётчик-космонавт В. Г. Лазарев на НТМК (фото неизв. автора из архива НТМЗ-ГЗ / фрагмент ориг. изображения)

(https://museum-nt.ru/upload/resize_cache/iblock/381/923_0_2/381af80c1bf3632583870dc96cbd32e2.jpg)



Василий Григорьевич стал гостем школы № 3, где побывал в школьном музее авиации и космонавтики и был принят в почётные пионеры. Также он встретился с коллективом НТМК и общественностью города. Кроме встреч со школьниками и рабочими, космонавт посетил и «Уралвагонзавод».

Позднее в интервью областному телевидению он сказал: «Мне удалось лично поблагодарить инженеров и конструкторов завода за то, что они создали такие надёжные, безотказные системы, без которых полёты в космос были бы просто невозможны».

Речь шла о сотрудниках ОКБ-250 — самого секретного подразделения УВЗ, коллектив которого работал на космос в течение 20 лет.

1 октября 1954 года Постановлением ЦК КПСС и Совета министров СССР на «Уралвагонзаводе» было образовано ОКБ-250 — особое конструкторское бюро по криогенной технике и наземному стартовому оборудованию. Возглавил новое КБ опытный конструктор Мефодий Николаевич Веремьев. Своё первое технологическое задание на создание средств заправки и дозаправки жидким кислородом космической ракеты Р-7 бюро получило от главного конструктора НИИ-88 Сергея Павловича Королёва.



Мефодий Николаевич Веремьев (фото неизв. автора, 1957 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru/wp-content/uploads/Glavnyj-konstruktor-po-kriogennoj-tehnike-M.N.Veremev.-1957-god.-kopija.jpg)





Техзадание С. П. Королёва (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://scaletrainsclub.com/board/download/file.php?style=5&id=149130&sid=eaad568563dacae1625d4a65dc8e433a&mode=view)



К новому делу широко привлекались научно-исследовательские институты страны. Так, Киевский институт электросварки имени Патона вместе с сотрудниками заводской сварочной лаборатории УВЗ создал особую технологию сварки. Изучением физических свойств материалов в условиях сверхнизких температур занимался Государственный институт прикладной химии. И в 1956-м началось производство средств заправки жидким кислородом космических ракет-носителей. С их помощью в августе 1957 года на космодроме Байконур была испытана межконтинентальная баллистическая ракета Р-7. Подвижные заправочные средства для этой ракеты с мощными криогенными насосами обеспечили успешные запуски ряда искусственных спутников Земли, космического корабля «Восток» с первым космонавтом Юрием Гагариным на борту и последующих пилотируемых космических полётов, автоматических межпланетных станций.



Установка ракеты Р-7 на стартовый стол (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(http://sevkprf.ru/wp-content/uploads/2019/11/2.png)



Это было первое большое достижение криогенного производства УВЗ. Следующим этапом развития криогенной техники явилось создание стационарных комплексов на космодромах для хранения и заправки космических кораблей жидким кислородом и азотом. Они использовались для запуска ракетно-космической системы «Союз» и оказались гораздо надёжнее и эффективнее прежних передвижных заправочных средств.

Ещё одним выдающимся достижением ОКБ-250 в 1960-х годах стало создание железнодорожных цистерн для перевозки жидкого водорода — самого продуктивного, хотя и очень взрывоопасного ракетного топлива. Новая задача по сложности превосходила предыдущие, но конструкторы ОКБ-250 справились с ней, создав цистерну ЖВЦ-100, которая в конце 1960-х — начале 1970-х годов была успешно использована в космической программе изучения Луны, а её модификации — в программе по запуску ракетно-космической системы «Энергия-Буран». Славной страницей в истории ОКБ-250 стало участие в международной программе «Морской старт». Специалисты «Уралкриомаша» разработали и изготовили средства хранения и заправки топливом ракеты «Зенит».



Ракетно-космический комплекс «Энергия-Буран» (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://www.vest-news.ru/files/news_images/2018/11/14/120940_127889.jpg)





Платформа проекта «Морской старт» (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://barcaffe.ru/wp-content/uploads/2021/02/7573189_original.jpg)



В 1986 году ОКБ-250, которое к тому времени уже называлось «Уральское конструкторское бюро машиностроения», возглавил Рудольф Зашляпин. После окончания в 1960-м Уральского политехнического института им. Кирова он был принят инженером-конструктором в ОКБ-250 «Уралвагонзавода», где прошёл путь от инженера-конструктора III категории до заместителя главного конструктора. Под руководством Рудольфа Александровича УКБМ разрабатывало и внедряло многочисленные изделия криогенной техники и системы заправки космических ракет, в том числе для космического проекта «Буран-Энергия» и разгонного блока ракеты-носителя «Зенит», а также специальные железнодорожные цистерны для перевозки различных газов в криогенном сжиженном состоянии.



Рудольф Александрович Зашляпин (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(http://historyntagil.ru/people/images/052.jpg)



Сейчас Уральское конструкторское бюро машиностроения, которое называется «Уралкриомаш», продолжает изготавливать специализированные изделия для реализации российской космической программы, в частности принимает активное участие в создании космодрома «Восточный».

(с) 2023. Дмитрий Кужильный эксклюзивно для АН «Между строк»

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По материалам:

– газет «Тагильский рабочий», «Областная газета»;

– Е. Горинова. Уралкриомаш: в космос из Нижнего Тагила // Военно-промышленный курьер, № 11, сентябрь 2013 г.;

– О. Серебрякова. Главный по холоду // газета «Машиностроитель» от 04.07.2014 № 25;

– Е. Евлашина. Малая земля Вагонки // газета «Машиностроитель» от 26.09.2014 № 37;

– С. Устьянцев, А. Пислегина, А. Фахретденова. Элита российской индустрии. «Уралвагонзавод». Екатеринбург. 2001.