Улица Красногвардейская. Часть 4

Своё нынешнее название эта улица получила 5 апреля 1927 года, когда на заседании специальной комиссии по переименованию улиц при исполкоме Нижнетагильского городского совета улице Новый Тракт было дано новое имя — Красногвардейская. Название было дано в честь первого тагильского отряда Красной гвардии, который был создан из рабочих-железнодорожников. Большинство первых красногвардейцев проживали на Малой Кушве, на Новом Тракте либо вблизи неё.

Надо сказать, что рабочие-железнодорожники считались авангардом революционного движения в Нижнем Тагиле. Осенью и зимой 1905 года они сумели организовать и провести ряд забастовок на Нижнетагильском участке Пермской железной дороги. Эти забастовки заставили губернские власти выполнить все требования тагильских рабочих. Первые большевистские ячейки РСДРП в городе тоже были созданы на железной дороге, как и первый отряд рабочей милиции в феврале 1917 года. Рабочие-железнодорожники составляли основу фракции большевиков в первых созывах городского Совета. После обретения Нижним Тагилом статуса уездного города в горисполкоме не раз поднимался вопрос о создании Железнодорожного района, в который предлагалось включить часть городской территории от улицы Заводской до Невьянского переулка и большую часть Малой Кушвы. Неофициально такой район существовал: железнодорожникам Нижнетагильского отделения Пермской железной дороги были переданы часть реквизированных зданий в районе товарной станции и на Красногвардейской, в том числе и знаменитая «Демидовская дача» на берегу Тагильского пруда, где сначала разместился комитет комсомола и партком отделения дороги, затем «железнодорожный» детский сад, а позже дом пионеров и дом отдыха железнодорожников с парком и аттракционами.

Пионерский лагерь железнодорожников на «Демидовской даче» (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (https://pastvu.com/_p/d/h/a/f/hafkb3rrcyqnfup8yd.jpg) Парк железнодорожников (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (https://pastvu.com/_p/d/c/d/m/cdmi1zgffz2jvgn0v8.jpg)

Забегая вперёд, скажем, что именно ведомственная принадлежность «Демидовской дачи» стала причиной того, что объект не был включён ни в один реестр памятников истории и архитектуры вплоть до 2005 года. Руководство Пермской, а затем и Свердловской железной дороги 70 лет скрывало историческую ценность объекта, не без основания опасаясь его изъятия и передачи горисполкому и краеведческому музею. Лишь в период «новейшей истории» обветшавшие строения «дачи» были переведены РЖД в разряд непрофильных активов и переданы на баланс города.

Городской Дворец детского и юношеского творчества (ГДДЮТ), который сначала назывался Дворцом пионеров тоже является достопримечательностью улицы Красногвардейской. Появился он вопреки существовавшим в Советском Союзе стандартам и нормам, благодаря настойчивости тагильчан, которым были небезразличны вопросы организации внешкольного образования подростков и их досуга.

История Городского Дворца пионеров начинается в 1926 году, когда тагильская комсомолия подняла вопрос об организации в городе Пионерского клуба. Клубное движение в те времена было необычайно популярно. Клубы являлись настоящими очагами культуры — в них проходили занятия различных секций и кружков по интересам, работали библиотеки и читальные залы, проходили семинары политической грамотности и лекции, проводились всевозможные выставки. Не последнюю роль в популярности клубов играли спортивные и военно-спортивные секции. Практически у каждого предприятия города был свой клуб, а иногда и два. Идеи организации внешкольного воспитания детей поднимались в те годы на самых различных уровнях, вплоть до Совнаркома. Поэтому инициатива тагильских комсомольцев была сразу поддержана городским комитетом ВКП(б) и горисполкомом. Для размещения Пионерского клуба было выделено большое, капитальное здание — бывший дом управляющего демидовскими заводами.

Здание, где в 1926 году открылся Пионерский клуб (фото Д. Г. Кужильного, 2015 г. / с разрешения автора)

Первым заведующим клуба стал комсомолец Федор Шепелев. Первое время популярность Пионерского клуба была невелика. Но с активизацией пионерского движения в стране и в городе ситуация изменилась, и уже в 1933 году в горисполкоме был поднят вопрос о предоставлении тагильской пионерии другого, более вместительного здания. Вопрос решился в 1936 году, когда постановлением президиума Нижнетагильского горсовета от 21 мая 1936 года № 94 Пионерскому клубу был выделен большой двухэтажный дом на улице Ленина, принадлежавший до революции купцам Хлопотовым.

В этом здании располагался кинотеатр «Искра», в котором в 1931 году появилось оборудование для воспроизведения звуковых кинофильмов. Сначала оборудование хотели демонтировать, а сам кинотеатр перенести в другое место. Но вскоре было принято другое решение: кинотеатр оставить на прежнем месте, но перепрофилировать его в детский. Идея была очень удачной: в те годы во всей области не было ни специализированного детского кинотеатра, ни Дома пионеров с собственным кинотеатром. В 1937-м Пионерский клуб был преобразован в Городской дом пионеров и переехал на главную улицу города.

Бывший дом купцов Хлопотовых. Кинотеатр «Искра» (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://pastvu.com/_p/d/s/a/h/sahxat4k3u8m0l5d1c.jpg)

Первым директором Дома пионеров стала Елизавета Ивановна Мазаева, которая руководила им вплоть до 1947 года. Первоначально в Доме пионеров заработали драматический, музыкальный и хоровой кружки. Вскоре к ним добавились кружки русских и народных танцев, изобразительного искусства, юных моряков, физкультурная секция и балетный класс. В 1939 году в репертуаре театрального кружка Городского Дома пионеров было семь спектаклей, в числе которых опера-сказка «Гуси-лебеди». Разнообразную программу подготовил и кружок народных танцев. В эти же годы в Доме пионеров появились шахматная секция, авиамодельный кружок, секция радиолюбителей, кружок «Юный чекист» и школа юннатов, одним из преподавателей которой был сын знаменитого тагильского селекционера Кузьмы Рудого, Лев Кузьмич Рудой. В летние месяцы пионеры постоянно выезжали в загородные лагеря с концертами и спектаклями, организовывали военно-спортивные игры и соревнования, принимали участие в озеленении улиц и скверов города.

(фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://sun9-65.userapi.com/impg/oGLYfM2CDEGkMEY9wCxfmLBiLe-k30AmYzGWjA/AkEEQchaDck.jpg?size=1095x766&quality=95&sign=ca276c7912eba0e44c2479475c6e3e00&type=album)

В годы Великой Отечественной войны Нижнетагильский Дом пионеров становится центром тимуровского движения в городе. Участники самодеятельных коллективов выступают с концертами перед фронтовиками, ранеными, находящимися в эвакогоспиталях, помогают семьям погибших красноармейцев, проводят в детских садах и школах праздничные представления. В 1943 году возобновили работу ряд кружков Дома пионеров: драматический, хоровой, школа юннатов, авиамодельная секция. В 1944 году здесь была создана агитбригада, выступления которой всегда ждали в колхозах и совхозах, госпиталях, на предприятиях города. Тогда же в репертуар пионерской агитбригады были включены спектакли самодеятельного кукольного театра.

В послевоенные годы в Городском Доме пионеров появился сводный ансамбль песни и пляски. В марте 1950 года здесь была проведена первая городская детская олимпиада художественной самодеятельности, в которой приняли участие более 150 школьников города.

В сентябре 1953 года в Доме пионеров прошла выставка детского технического творчества. В экспозицию вошли коллекции уральских минералов, гербарии, наглядные пособия, макеты окрестностей города. Два года спустя на следующей выставке были представлены 40 приёмников, 15 ламповых усилителей, различные измерительные радиоприборы и «радиокомбайн» (гибрид проигрывателя пластинок и радиоприёмника), собранные ребятами.