Отдых семейной пары из Верхней Салды в Турции обернулся трагедией. Жена умерла от инфаркта, узнав, что её муж выпал с балкона третьего этажа 

Историю, которая произошла недавно с супругами из Верхней Салды, нарочно не придумаешь. Пара отправилась на отдых в Турции. В один из дней, пока 39-летняя женщина спала, её 47-летний супруг выпал с балкона третьего этажа отеля и получил множественные травмы различной степени тяжести, сообщает SHOT. Мужчину доставили в больницу, о чём супруга узнала уже после того, как проснулась. От переживаний ей резко стало плохо, и ей также потребовалась госпитализация, однако спасти её не удалось, и вечером этого же дня она скончалась, предположительно от инфаркта.

Мужчина сейчас находится в коме в одной из турецких больниц. В связи с тем, что страховая компания, по словам близких, отказывается от выплат (якобы это не страховой случай), родным выставили счёт за лечение мужчины. Сейчас эта сумма составляет 10,7 тысяч долларов (более 800 тысяч рублей), а также по 1250 долларов (около 100 тысяч рублей) за каждые сутки пребывания пострадавшего в стационаре.

Известно, что салдинец работает на «ВСМПО-Ависма». Его родственники организовали сбор средств для закрытия счетов за лечение. Также ранее сбор средств открыли знакомые умершей супруги, так как для транспортировки тела в Россию необходимо было заплатить 2,7 тысяч долларов (более 200 тысяч рублей), поскольку у женщины осталась только мать-пенсионерка, не имеющая таких средств. Похороны запланированы на 26 июня.