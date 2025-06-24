Телефонные мошенники развели тагильчанина на 30 тысяч рублей

На днях в дежурную часть отдела полиции № 17 поступило заявление от 21-летнего жителя Вагонки, который заявил о краже средств с его банковской карты. По словам потерпевшего, утром ему в мессенджере поступило сообщение от некой Виктории с предложением о работе. В переписке ему была направлена ссылка на якобы анкету для трудоустройства. Заполнив форму, молодой человек получил дальнейшие указания: установить сервис для управления проектами и ввести туда полученный «трек-номер».

«После выполнения всех инструкций на телефон заявителя поступил звонок с номера 900, однако он не ответил. Решив самостоятельно проверить баланс, мужчина вошёл в приложение “Сбербанк Онлайн” и обнаружил списание 30 тысяч рублей через СБП — двумя транзакциями по 15 тысяч рублей. Понимая, что стал жертвой мошенников, он немедленно обратился в службу поддержки банка, заблокировал карту и доступ в онлайн-банк, после чего сообщил о произошедшем в полицию», — рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

Полиция предупреждает, что подобные схемы, связанные с «трудоустройством», становятся всё более популярными у мошенников. Злоумышленники используют доверие граждан, обещая простую подработку, но вместо этого распространяют вредоносное ПО или получают доступ к финансовым данным.

Никогда не переходите по подозрительным ссылкам, даже если они приходят с предложениями работы. Не устанавливайте приложения из неизвестных источников и не вводите в них данные банковских карт, личных кабинетов или трек-номеров. Настоящие работодатели не требуют установки сторонних программ и не ведут переписку через мессенджеры без официального подтверждения.