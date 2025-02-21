А вы знали? Известный тагильский купец Николай Волков, разбивший сад на Вые, названный в его честь, дал больше всех денег на строительство церкви Александра Невского

Уроженец Верхотурья Николай Степанович Волков появился на Нижнетагильском заводе в 70-х годах XIX века. Представляясь всем успешным золотопромышленником, он говорил, что переехал из Верхотурья в поисках «достойной невесты». Ему верили: Волков был неглупым, образованным молодым человеком, «знал аглицкий и французский», и был приятным собеседником. Он модно одевался, не скупился на подарки и красиво ухаживал за барышнями. В конце концов он женился на дочери зажиточных старателей и, сколотив капитал на торговле золотом, Николай Степанович построил пивоварню и дрожжевой завод, а на прибыли от продажи пива разбил на углу улиц Этапной и Тагильский Криуль роскошный сад, в котором установил помост для танцев и аттракционы.

В начале XX столетия купец Волков пал жертвой конкурентной борьбы с известными водочными магнатами Поклевскими-Козелл, и после неудачных попыток начать новое дело, покинул Тагил, а завод и сад продал по сходной цене Нижнетагильскому отделению Верхотурского земства.

Историю взлёта и падения купца 1-й гильдии Волкова знали не все тагильские обыватели, но они знали Николая Степановича с другой стороны. Как известно, в августе 1862 года на Вересовой горе началось строительство народного храма — церкви Александра Невского. Строили церковь на народные деньги, и строители постоянно испытывали нехватку средств. Купечество и заводские приказчики жертвовали на храм кто 200, кто 300 рублей. 500 рублей пожертвовали на храм сами Демидовы. А Николай Волков внёс в кассу стройки взнос в размере 1000 рублей. Через два года он ссудил без процентов и срока ещё 1600 рублей. За четыре месяца до окончания строительства Волков оплатил изготовление чугунных плит, которыми облицевали алтарь храма и пол. А накануне освящения храма были доставлены ризы и церковная утварь, купленные Николаем Степановичем. Всего, согласно отчёту попечителя строительства церкви Дмитрия Шорина, на возведение храма было истрачено 32640 рублей.



Церковь Александра Невского (фото Вяч. Бухарова / CC BY-SA 4.0 / фрагмент ориг. изображения)

(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4c/Saint_Alexander_Nevsky_Church_%28Nizhny_Tagil%29_-_9.jpg/1024px-Saint_Alexander_Nevsky_Church_%28Nizhny_Tagil%29_-_9.jpg)



Через некоторое время после освящения церкви на одной из её стен, у входа, была установлена каменная плита, на которой высечены имена самых выдающихся жертвователей. Перечень начинался строкой: «Николай Степанович Волков, верхотурский купец 1-й гильдии».

По материалам:

— Газета «Пермские епархиальные ведомости» №№ 7, 8, 9 за 1878 г.

— Газета «Тагильский вариант», №10(59) от 22.03.2012

— Газета «Тагильский вариант» №33(128) от 10.10.2013

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