А вы знали? Известный тагильский купец Николай Волков, разбивший сад на Вые, названный в его честь, дал больше всех денег на строительство церкви Александра Невского

Уроженец Верхотурья Николай Степанович Волков появился на Нижнетагильском заводе в 70-х годах XIX века. Представляясь всем успешным золотопромышленником, он говорил, что переехал из Верхотурья в поисках «достойной невесты». Ему верили: Волков был неглупым, образованным молодым человеком, «знал аглицкий и французский», и был приятным собеседником. Он модно одевался, не скупился на подарки и красиво ухаживал за барышнями. В конце концов он женился на дочери зажиточных старателей и, сколотив капитал на торговле золотом, Николай Степанович построил пивоварню и дрожжевой завод, а на прибыли от продажи пива разбил на углу улиц Этапной и Тагильский Криуль роскошный сад, в котором установил помост для танцев и аттракционы.
В начале XX столетия купец Волков пал жертвой конкурентной борьбы с известными водочными магнатами Поклевскими-Козелл, и после неудачных попыток начать новое дело, покинул Тагил, а завод и сад продал по сходной цене Нижнетагильскому отделению Верхотурского земства.
Историю взлёта и падения купца 1-й гильдии Волкова знали не все тагильские обыватели, но они знали Николая Степановича с другой стороны. Как известно, в августе 1862 года на Вересовой горе началось строительство народного храма — церкви Александра Невского. Строили церковь на народные деньги, и строители постоянно испытывали нехватку средств. Купечество и заводские приказчики жертвовали на храм кто 200, кто 300 рублей. 500 рублей пожертвовали на храм сами Демидовы. А Николай Волков внёс в кассу стройки взнос в размере 1000 рублей. Через два года он ссудил без процентов и срока ещё 1600 рублей. За четыре месяца до окончания строительства Волков оплатил изготовление чугунных плит, которыми облицевали алтарь храма и пол. А накануне освящения храма были доставлены ризы и церковная утварь, купленные Николаем Степановичем. Всего, согласно отчёту попечителя строительства церкви Дмитрия Шорина, на возведение храма было истрачено 32640 рублей.
Через некоторое время после освящения церкви на одной из её стен, у входа, была установлена каменная плита, на которой высечены имена самых выдающихся жертвователей. Перечень начинался строкой: «Николай Степанович Волков, верхотурский купец 1-й гильдии».
По материалам:
— Газета «Пермские епархиальные ведомости» №№ 7, 8, 9 за 1878 г.
— Газета «Тагильский вариант», №10(59) от 22.03.2012
— Газета «Тагильский вариант» №33(128) от 10.10.2013
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