А вы знали, что в этом году исполнилось 70 лет больничному городку ГБ № 4?

История больничного городка на Тагилстрое, как и ГБ № 4 Нижнего Тагила, началась в далёком 1943 году, когда часть пациентов эвакогоспиталя № 2553, размещённого в здании школы № 33, перевели в здание школы № 18 на улице Газетной. Поблизости находились бараки и брусковые дома, где проживали работники Ново-Тагильского металлургического завода, которые начали обращаться за помощью к персоналу госпиталя. Возглавляла госпиталь хирург Марта Николаевна Зеленская, которая приказала дежурным врачам и медсёстрам оказывать любую медицинскую помощь и гражданскому населению. В беседе с директором НТМЗ выяснилось, что у завода нет собственной больницы: медицинскую помощь оказывают несколько фельдшерских пунктов, а больных госпитализируют во 2-ю горбольницу. Председатель Нижнетагильского горисполкома Иван Афанасьевич Непомнящий и директор Ново-Тагильского металлургического завода Семён Иосифович Резников попросили Марту Николаевну помочь в организации заводской больницы. Она составила план организационных работ, перечень необходимого оборудования, штатное расписание. После этого власти Нижнего Тагила и руководство НТМЗ добились разрешения о переводе Зеленской с военной службы на гражданскую и назначили её главным врачом новой городской больницы, которая официально открылась осенью 1943 года в здании школы № 18. В городе её называли «больницей Наркомчермета».

В 1945 году директором НТМЗ был назначен Леонид Эммануилович Вайсберг, который встретился с главврачом заводской больницы, чтобы поговорить о перспективах развития медучреждения на ближайшие годы, и был крайне удивлён, когда Зеленская предложила ему построить больничный городок для работников завода. В 1948 году больница переехала из школы № 18 в два брусковых дома в Завязовском рабочем посёлке.

Через два года, в 1950-м, больницу объединили с районной поликлиникой, стоматологией, санэпид службой Тагилстроевского района, педиатрией и службой скорой помощи. Места для размещения всех служб стало не хватать, и больницу перевели в здание только что построенной гостиницы «Металлург». В это время уже шло строительство больничного городка. Ход стройки находился под постоянным контролем директора завода, парткома и профкома НТМЗ. Главврач же бывала на стройплощадках ежедневно, интересовалась ходом работ, принимала участие в решении текущих вопросов, связанных с подвозом стройматериалов или оборудования. Когда начались штукатурные и отделочные работы в корпусах городка, персонал больницы несколько раз выходил на субботники в помощь строителям.

18 августа 1955 года строители передали главврачу ключи от больничного городка. В том же году больница переехала из здания гостиницы «Металлург» в новые корпуса на улице Солнечной. Большую роль в дальнейшем развитии больницы сыграла главврач Марта Николаевна Зеленская. Она ездила по всей стране, подбирая для больницы кадры, добивалась поставок современного медицинского оборудования и медикаментов, решала жилищные и социальные проблемы персонала больницы.