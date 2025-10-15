В Нижнем Тагиле в ДТП на Вые пострадал 18-летний мотоциклист 

В прошедшее воскресенье, 12 октября, у дома № 46 на улице Вогульской произошло ДТП, в котором пострадал мотоциклист.

Как сообщили в Госавтоинспекции, около 17:10 18-летний водитель питбайка Kayo Classic, не имеющий права управления мотоциклом, решил совершить обгон, но не убедился в безопасности манёвра, вследствие чего столкнулся с автомобилем Lexus, за рулём которого находился 41-летний мужчина.

В результате ДТП пострадали оба транспортных средства и водитель мотоцикла, который был госпитализирован с переломом правого бедра, ссадинами предплечья и колена. На момент аварии оба водителя были трезвы.

По факту инцидента сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.