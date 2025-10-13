В Нижнем Тагиле спасатели вытащили кота, который неделю пробыл в вентиляции

В Нижнем Тагиле жильцы одного из домов на протяжении недели слышали жалобное мяуканье, источником которого оказался случайно попавший в вентиляцию кот.

На помощь вызвали спасателей МБУ «Центр защиты населения», которые провели осмотр и точно определили место, где застрял пушистый бедняга. Чтобы добраться и спасти кота, пришлось вскрыть участок вентиляции в одной из квартир с помощью специального оборудования.

Спасатели сумели осторожно достать живого и здорового, но испуганного котика и отдали его хозяевам.