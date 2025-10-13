Если ты боишься любить, не стоит отправляться в путешествие под названием жизнь. В Нижнем Тагиле, в Новом Молодёжном театре, состоялась премьера спектакля «Кролик Эдвард» (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле в Новом Молодёжном театре состоялась премьера спектакля режиссёра Алины Никольской «Кролик Эдвард» (6+) по повести современной американской писательницы Кейт ДиКамилло.

Эдвард — это фарфоровый кролик, очень красивая дорогая игрушка, подаренная десятилетней девочке Абилин. Она очень любит свою игрушку, ни на минуту не желая с ней расставаться. А вот Эдвард не знает, что значит любить. Он равнодушный и самовлюбленный.

Маленького зрителя спектакль заставляет задуматься об очень непростых понятиях: любовь, верность, сострадание, одиночество, страх, смерть, обретение себя. На протяжении всего действия зритель погружён в завораживающую атмосферу сказки. Звук, свет, тени, спецэффекты оживляют героев повести на сцене театра. Путешествуя вместе с главным героем, зритель оказывается на дне океана, наблюдает за звёздным небом, переживает момент, когда фарфоровый кролик разбивается, брошенный недоброй рукой. Особая роль уделяется музыкальному сопровождению и пластике артистов.

«Спектакль сделан на высшем уровне: игра артистов, прекрасная музыка, в том числе известные мировые хиты, декорации — всё производит единое, цельное впечатление законченного произведения. И хоть повесть, по которой он поставлен, считается детской, в постановке есть несколько уровней для восприятия, и спектакль будет интересен не только детям, но и взрослым. Это удивительная история мастерски рассказанная языком театра. Очень рекомендую всем посмотреть “Кролика Эдварда”», — рассказала журналисту АН «Между строк» зрительница спектакля Дарья.

Сказка помогает понять совсем не детскую мысль: любить — это больно. Но если у тебя нет намерения любить и быть любимым, не стоит отправляться в путешествие под названием жизнь. Открой свое сердце. И тогда случится чудо. У Эдварда получается это сделать. И чудо происходит. Через много лет странствий он встречает Абилин. И это уже другой Эдвард, который знает, что такое любить.