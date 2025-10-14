Не доделали. Жители Нижнего Тагила жалуются на плохое благоустройство территории возле дома № 48 по улице Октябрьской Революции

В редакцию АН «Между строк» обратилась жительница дома № 48 по улице Октябрьской революции (Карла Маркса, 66). Тагильчанка пожаловалась на неудовлетворительное благоустройство территории после реконструкции улицы Октябрьской Революции. По словам тагильчанки, возле дома летом 2024 года под лестницами была демонтирована тротуарная плитка. В настоящее время вместо плитки под лестницей просто насыпан щебень. Недовольство жителей также вызвал и ремонт дороги по улице Садовой — на участке от улицы Карла Маркса до проспекта Ленина.

«Ремонтировали улицу Октябрьской Революции около нашего дома. Под металлическими лестницами демонтировали тротуарную плитку и до сих пор её не восстановили, в результате чего дождевые и талые воды подтекают под фундамент дома, разрушая его. Вторая проблема: по просьбе наших жильцов ремонтировали дорогу по улице Садовой — участок от Карла Маркса до проспекта Ленина. Прокатали половину дороги, справа и слева от заасфальтированной полосы остались ямы. Между краем асфальта и поребриками образовались канавы, в которых будут скапливаться вода и грязь, что создаёт угрозу безопасности автомобильного движения. Обращались неоднократно по этим вопросам к главе города, но пока безрезультатно. Нам как бы обещают, не отказывают, но на носу уже зима. Ремонт вышеуказанного участка дороги обещали доделать до 30 сентября», — рассказала АН «Между строк» тагильчанка.

Также, по её словам, жители жаловались и на не восстановленный после земляных работ тротуар у торца дома. Эту проблему, как отмечает тагильчанка, недавно устранили.

Напомним, ранее АН «Между строк» в пресс-службе администрации города рассказали, что проезд от дома быта «Эра» до улицы Карла Маркса, а также внутриквартальный проезд у дома № 66 на улице Карла Маркса восстановлен.