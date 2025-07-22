В Нижнем Тагиле продолжают восстанавливать разбитые дворовые дороги, расположенные рядом с улицей Октябрьской Революции. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе администрации города, в настоящее время уже восстановлен проезд от дома быта «Эра» до улицы Карла Маркса, а также внутриквартальный проезд у дома № 66 на улице Карла Маркса.

Во время реконструкции улицы Октябрьской Революции значительная часть транспорта перемещалась по придомовым территориям, из-за чего местные жители стали жаловаться на ямы в асфальте.

«В рамках контракта будут восстановлены все заезды во дворы на улице Октябрьской Революции. Выборочно, там где работала тяжёлая техника, будет восстановлено покрытие на внутриквартальных дорогах, например, по адресу: улица Октябрьской Революции, 46», — уточнили АН «Между строк» в мэрии.

Напомним, ремонт улицы Октябрьской Революции проводила местная компания «Уралстроймонтаж» по контракту от 2022 года. Она также выполняла работы на путепроводе по улице Циолковского. Согласно контракту, ремонт подрядчик должен был завершить в конце 2024 года, однако ситуация осложнялась тем, что до улицы Заводской необходимо было обновить газопровод. По плану компания должна была выполнить все работы до 10 ноября 2023 года. А 10 апреля 2024 года администрация нашла компанию, которая закончит реконструкцию моста на Циолковского и ремонт улицы Октябрьской Революции. Контракт на выполнение работ был подписан с муниципальным предприятием «Тагилдорстрой».