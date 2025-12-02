В Нижнем Тагиле раздают рекламные листовки под видом извещений о поверке счётчиков

В редакцию АН «Между строк» обратился тагильчанин, бабушку которого чуть не обманули, предоставив ей квитанцию с предупреждением от «Метрологической службы» об обязательной поверке приборов учёта воды, без которой якобы платёж будет считаться по повышенному коэффициенту.

В попытке разобраться мужчина позвонил по номеру диспетчерской службы, указанному в бумаге. Там ему ответили, что компания, предоставляющая услуги, находится в одном из домов на улице Индустриальной. Однако, проверив по картам, тагильчанин выяснил, что указанная компания там не значится, а на самой бумаге нет никаких данных об организации.

«Я возмущен тем, что такую фигню втюхивают людям. Навязывают свои услуги. Они не имеют права даже счётчики ставить. У них для этого даже пломб нет. А по адресу, который мне сказали, фактически офиса нет. Там совсем другая компания находится», — поделился тагильчанин.

В Роспотребнадзоре АН «Между строк» рассказали, что в случае получения такой бумаги необходимо быть внимательными и смотреть, что именно и от кого пришло.

«Если мы будем говорить именно об этих документах, где под видом претензий, каких-то уведомлений, официальных документов, заложена информация о том, что собственникам необходимо провести в какие-то определённые сроки, только у определённой компании, какие-либо поверки измерительных приборов или что-то подобное, то, конечно, это не совсем добросовестная реклама и не совсем добросовестные действия исполнителей. Тот принцип, по которому эта информация доводится с использованием вот этих официальных бланков, вводит в заблуждение потребителей. И, конечно, с точки зрения действующего законодательства, это недопустимо. Информация должна быть однозначной, понятной и не имеющей двойного толкования», — сказал руководитель консультационного центра Роспотребнадзора Александр Башкиров.

Но чтобы обратиться в Роспотребнадзор по такому вопросу, должен быть заключён договор с исполнителем. В случае, если вам покажется подозрительной какая-либо бумага или листовка, переданная незнакомым человеком или найденная в почтовом ящике, следует обращаться в полицию, где уже установят отправителя и разберутся в ситуации.

«Потребительские отношения возникают тогда, когда есть исполнитель или продавец, то есть конкретный субъект права. Тогда мы можем оценить, и Федеральная антимонопольная служба тоже может оценить действия конкретных субъектов. То есть мы с вами не знаем, кто вообще владелец этой листовки. Соответственно, даже при желании проверить это не получится, потому что проверка должна осуществляться в отношении конкретного хозяйствующего субъекта. При желании потребитель может с этим листком обратиться в полицию, которая как раз может по указанным телефонам выявить владельцев, кто пользуется этими телефонами, которые там указаны, кому они принадлежат, и уже начать разбирательство с собственниками этих номеров. И, возможно, тогда найдутся те лица, которые эту деятельность рекламируют таким образом, недобросовестным», — пояснили в Роспотребнадзоре.