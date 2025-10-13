В Нижнем Тагиле врач, по вине которого скончалась пациентка, может избежать уголовной ответственности

Сегодня, 13 октября, Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор в отношении врача Демидовской городской больницы Михаила Шалагина, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.

Напомним, в декабре 2022 года в медицинское учреждение обратилась 35-летняя Светлана Бурухина, которой по направлению врача из частной клиники должны были провести плановую операцию — стентирование желчного протока. Однако женщине провели другую операцию, через несколько дней после которой она умерла.

Ранее, 7 октября, Ленинский районный суд Екатеринбурга обязал больницу выплатить 5 млн рублей моральной компенсации семье Светланы — 3 млн рублей вдовцу Андрею Бурухину и по 1 млн рублей каждому из сыновей.

Ленинским районным судом Нижнего Тагила было установлено, что заведующий эндоскопическим отделением Михаил Шалагин допустил грубые ошибки при проведении хирургического вмешательства. Он пренебрёг необходимостью тщательной проверки диагноза, проигнорировал противопоказания к операции, не обеспечил профилактику возможных осложнений и допустил критическое повреждение желчного протока пациентки, вследствие чего пациентка скончалась.

Суд признал Шалагина виновным по ч. 2 ст. 109 УК РФ и назначил наказание в виде 2 лет ограничения свободы, однако срок давности привлечения к уголовной ответственности истёк, и врач может быть освобождён от отбывания наказания.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.