В Нижнем Тагиле начался суд над врачом, обвиняемым в смерти 35-летней женщины

Накануне, 28 января, в Ленинском районном суде Нижнего Тагила прошло предварительное заседание по делу о смерти 35-летней матери двоих детей Светланы Бурухиной. Оно проходило в закрытом режиме. Как сообщает канал «ОТВ», на скамье подсудимых — врач-эндоскопист Демидовской городской больницы.

В медучреждение тагильчанка обратилась в конце 2022 года по направлению врача из частной клиники. Пациентке должны были сделать стентирование желчного протока, но вместо этого была выполнена другая операция. Через несколько дней женщина умерла.

«После операции у неё были сильные боли. Врачи на тот момент вообще не реагировали. Говорили, что это так и должно быть», — рассказал каналу «ОТВ» муж погибшей Андрей Бурухин.

После трагедии следователи возбудили уголовное дело «Причинение смерти по неосторожности» (ч. 2 ст. 109 УК РФ). По версии следствия, во время операции врач заметил патологию, при которой дальнейшие манипуляции были строго противопоказаны. Однако он продолжил процедуру и повредил желчный проток.

«Изложенные обстоятельства свидетельствуют о том, что принятые сотрудниками ГАУЗ СО “Демидовская городская больница” меры в период обращения Светланы Бурухиной в указанное медицинское учреждение, вследствие ненадлежащего исполнения ими своих профессиональных обязанностей, не предотвратили развитие опасного для жизни Светланы Бурухиной состояния и были безрезультатны», — сказано в постановлении о возбуждении уголовного дела.

По информации канала «ОТВ», в настоящее время врач по-прежнему работает в Демидовской больнице. Адвокат семьи погибшей опасается, что он может избежать реального наказания.

«В данном случае либо условный срок, либо какой-то иной вид наказания в зависимости от того, что будет установлено. Не рассчитываем на назначение наказания, потому что срок давности привлечения по данной категории дел истёк», — рассказала каналу «ОТВ» адвокат Юлия Липинская.

Муж погибшей всё же намерен добиваться справедливости, чтобы подобные случаи больше не повторялись. У Светланы остались двое детей, младшему – четыре года.