В Нижнем Тагиле завели уголовное дело по факту смерти 35-летней женщины после операции в Демидовской больнице

В Нижнем Тагиле по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина следственным отделом по Ленинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Напомним, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по факту гибели тагильчанки после проведённой в конце 2022 года операции в нижнетагильской Демидовской больнице. По словам супруга покойной, у его жены периодически проявлялось обострение хронического гастрита. Во время прохождения МРТ у пациентки выявили заужение дистального отдела холедоха. Тогда гастроэнтеролог направил тагильчанку на консультацию к хирургу по поводу установки стента. Оказалось, что в Нижнем Тагиле такую процедуру не выполняют. Вместо этого в Демидовской больнице ей провели другую операцию, после которой женщине стало хуже. В конце декабря ей сделали вторую операцию в больнице Екатеринбурга. 20 декабря у пациентки случилась остановка сердца, но врачи сумели его запустить. 21 декабря женщины не стало. Мужчина считает, что его супруга погибла из-за врачебной ошибки во время операции. Он написал заявление в СК и прокуратуру.

В настоящее время следователи выясняют все причины трагедии, допрашиваются свидетели, уточняются медицинские документы.