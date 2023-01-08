Председатель СКР Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по факту смерти женщины после операции в Демидовской больнице Нижнего Тагила

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по факту гибели 35-летней тагильчанки после проведённой операции в нижнетагильской Демидовской больнице. Об этом сообщили в соцсетях Информационного центра СК России. Поручение провести проверку получил руководитель СУ СК России по Свердловской области Михаил Богинский.

«В СМИ сообщается о смерти 35-летней жительницы города Нижнего Тагила в одной из медицинских организаций Свердловской области в декабре прошлого года. По мнению её супруга, это случилось в результате оказания ей неквалифицированной медицинской помощи. Женщина обратилась в лечебное учреждение для проведения плановой операции, однако после хирургического вмешательства её состояние ухудшилось, а через пять дней она скончалась. В СУ СК России по Свердловской области по данному факту проводится процессуальная проверка», — говорится в сообщении Информационного центра СК России.

Как сообщает Tagilcity.ru, по словам супруга покойной, у его жены периодически проявлялось обострение хронического гастрита. Врачи назначали курс медикаментов, который поддерживал её здоровье на непродолжительный период времени, после чего пациентке нужно было снова обращаться к специалистам за повторным лечением. В конце 2022 года мужчине удалось отправить жену на полноценное медобследование. Во время прохождения МРТ у неё выявили заужение дистального отдела холедоха. Тогда гастроэнтеролог направил тагильчанку на консультацию к хирургу по поводу установки стента. Оказалось, что в Нижнем Тагиле такую процедуру не выполняют. Вместо этого 15 декабря 2022 года ей в Демидовской больнице под общим наркозом сделали рассечение: заведение трубки в горло прямо до протока. Как пояснили супругу пациентки тагильские врачи, женщине диагностировали панкреонекроз (некроз поджелудочной железы).

17 декабря мужу сообщили, что его жену готовят к переводу в Екатеринбург в Свердловскую областную клиническую больницу № 1. 18 декабря в Екатеринбурге ей сделали повторную лапаротомию и установили дренажи. 20 декабря у пациентки случилась остановка сердца, но врачи сумели его запустить. 21 декабря женщины не стало.

Мужчина считает, что его супруга погибла из-за врачебной ошибки во время операции. Он написал заявление в СК и прокуратуру.