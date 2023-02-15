Стала известна причина смерти молодой тагильчанки, скончавшейся после операции в Демидовской больнице

Стала известна причина смерти 35-летней тагильчанки, скончавшейся после операции в Демидовской больнице Нижнего Тагила в конце декабря 2022 года. По информации E1.RU, накануне муж погибшей получил результаты вскрытия, где прописано, что его супруге провели несколько хирургических вмешательств. Документы подтверждают, что первая операция стала причиной трагедии.

«15 декабря пациенту была проведена операция ЭРХПГ, ЭПСТ (метод исследования желчных протоков и протоков поджелудочной железы, проводимый для устранения каких-либо механических препятствий в общем желчном протоке. — Прим. ред.). В протоколе операции не зафиксировано причинение повреждения холедоху, в выписном эпикризе медицинской карты из ГАУЗ СО “Демидовская ГБ” указан диагноз: “ретродуоденальная перфорация холедоха”», — отмечает патологоанатом.

Врачи хотели посмотреть на работу желчных протоков и узнать, не попадает ли сама жидкость в организм, но во время хирургического вмешательства повредили стенки холедоха — общего желчного протока. Это и послужило основной причиной смерти молодой пациентки, но врачи не указали факт повреждения в истории болезни.

«Случайное повреждение холедоха во время операции — эндоскопической ретроградной холангиопанкреатографии, эндоскопической папиллосфинктеротомии от 15 декабря 2022 года. Непосредственная причина смерти — шок смешанного генеза», — подытоживает эксперт.

После операции, 16 декабря, женщине стало хуже, 18 декабря её перевели в Екатеринбург в Свердловскую клиническую больницу № 1. Врачи пытались её спасти, но 21 декабря пациентка скончалась. Прокуратура во время проверки не обнаружила ошибок в оказании медицинской помощи погибшей, но нашла другие нарушения.

«При анализе медицинской документации были установлены нарушения действующего законодательства при её ведении. В предоставленной медицинской документации отсутствует согласие пациентки на оперативное вмешательство 17 декабря, а информированное добровольное согласие от 12 декабря не содержит информации о виде оперативного вмешательства, возможных осложнениях. При переливании свежезамороженной плазмы у пациентки не было взято согласие. Также согласие не было оформлено консилиумом врачей», — прокомментировали в прокуратуре Ленинского района Нижнего Тагила.

Ведомство 7 февраля внесло представление в адрес главного врача Демидовской больницы. Ранее по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина в следственном отделе по Ленинскому району Нижнего Тагила завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).