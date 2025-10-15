В Екатеринбурге сотрудники ФСБ накрыли банду, занимающуюся незаконной миграцией (ВИДЕО)

Пресс-служба УФСБ России по Свердловской области сообщила о проведении спецоперации, в результате которой была разоблачена преступная группа. Злоумышленники организовали незаконное пребывание мигрантов из Восточной Азии на территории России.

По информации ведомства, преступная схема, действовавшая с 2017 года, заключалась в подаче в уполномоченные органы поддельных документов для пребывания иностранцев в России. В этих документах содержались ложные сведения о целях визита, местах работы и проживания мигрантов.

Возбуждено уголовное дело по ст. 322.1 УК РФ (Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору). Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.

В ходе следственных действий по месту жительства и работы подозреваемых были изъяты поддельные документы, печати, оборудование и списки легализованных мигрантов. Подозреваемые арестованы, продолжается следствие.