Тагильчанке грозит до семи лет колонии за оправдание терроризма в интернете

30-летняя жительница Нижнего Тагила Мария Б. стала фигурантом дела об оправдании терроризма в интернете. Женщине предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершённые с использованием СМИ либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»).

По информации АН «Между строк», тагильчанка в мессенджере Telegram публично поддерживала русофобскую идеологию и оправдывала совершение в 2023 году террористических актов на территории России.

Уголовное дело в отношении Марии передано в Центральный окружной военный суд Екатеринбурга. Ей грозит от пяти до семи лет лишения свободы либо штраф в размере от 300 тысяч до одного миллиона рублей.

Кроме того, в июне этого года Росфинмониторинг внёс Марию в список террористов и экстремистов.