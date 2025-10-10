Тагильский weekend топ-7: встреча с автором бестселлеров, квартирник в Доме Окуджавы, соревнования по велоспорту, выставка техники МЧС и мастер-классы

О том, чем заняться 11 и 12 октября

Желание хорошенько отдохнуть в выходные с каждым днём рабочей недели растёт, как цены на бензин. Предстоящие выходные обещают быть яркими и запоминающимися — в нашем городе пройдёт множество событий для тех, кто любит активный отдых, атмосферные встречи и новые впечатления. Мы собрали самые интересные мероприятия, чтобы вы могли выбрать то, что придётся по душе, и провести два дня с удовольствием, независимо от погоды и настроения.

Игротека: сессия настольных игр сообщества «Слон» (16+)

11 октября с 12:00

в Центральной библиотеке

В эту субботу вас ждёт особенный формат веселья! Помимо традиционных настольных игр от сообщества любителей настольных игр «Слон», здесь пройдёт танцевальный баттл в Just Dance.

Встреча с писателем Анной Матвеевой (12+)

12 октября в 15:00

в креативном кластере САМОРО.док

Анна Матвеева — известная российская писательница, финалист премий «Национальный бестселлер», «Большая книга» и «Ясная Поляна», автор текста Тотального диктанта — 2024. Она прочтёт главу «Вечная весна» из книги «Картинные девушки». А после обязательно ответит на вопросы читателей. В рамках встречи запланирована автограф-сессия, а также вы сможете купить книги писательницы. Необходима предварительная регистрация.

«Прошу, придумай мир…»: концерт Марии Каренгиной (12+)

11 октября в 15:00

в Доме Окуджавы

Мария Каренгина – участница клуба авторской песни «Зелёная лампа» и исполнительница в составе трио «Без сомнения». В программе «Прошу, придумай мир…» будут исполнены малоизвестные композиции как классиков авторской песни, так и современных авторов. Прозвучит философская лирика Юрия Визбора, Юрия Лопеса, Дмитрия Бикчентаева, Ксении Полтевой и многих других.

Мастер-класс по созданию вещей из папье-маше (6+)

11 октября в 17:00, 12 октября в 17:30

в арт-студии «Артлаб», Дружинина, 47

Вещи из папье-маше — это тёплые воспоминания из детства. Помните чудные ёлочные игрушки или шкатулки из бумаги? Шершавенькие, тёплые, немного смешные. Организаторы приглашают окунуться в детство, когда для счастья нужно было немного: клей, бумага и фантазия!

Соревнование по велоспорту в дисциплине Downhill (12+)

12 октября с 10:30

на горе Голый Камень

Клуб «Мала-хит» завершает сезон с особым размахом, и устраивает зрелищное соревнование по дисциплине Downhill на знаменитых каменных трассах. Последний раз скоростной спуск в этом месте проводился в 2019 году командой Bombers N.Tagil MTB. На этот раз участников ждут два новых маршрута, которые будут готовы принять самых быстрых и техничных гонщиков. Они смогут не только продемонстрировать своё мастерство, но и поделиться ценными идеями и опытом. Для участников от 10 до 14 лет предусмотрена трасса с полной дистанцией, но с объездами сложных участков.

Мастер-класс «Осенняя открытка» (6+)

11 октября в 14:00

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств, Уральская, 7

Осень — время вдохновения: шорох листьев под ногами, тёплые оттенки природы, уютные вечера. Перенесите эту атмосферу в вашу авторскую открытку, наполненную теплом и осенним очарованием. Организаторы приглашают вас окунуться в волшебный мир осенних красок и создать своими руками открытку, которая станет не просто поздравлением, а настоящим произведением искусства!

Выставка техники МЧС и интерактивные площадки (0+)

11 и 12 октября с 10:00

У ТРЦ Depo

Для тех, кто хочет почувствовать силу и мощь русского оружия, — площадка военно-патриотического клуба «Монолит». Вы сможете пострелять, разобрать-собрать оружие с закрытыми глазами и посмотреть на крутые выступления спецов. На площадке спортивного клуба «Лебяжинец» вы сможете померяться силой в армрестлинге и зарядиться энергией. Для тех, кто мечтал о подвиге, — площадка МЧС Нижнего Тагила. Три огромных пожарных машины! Можно всё: залезть, примерить каску и костюм, и если погода не подведёт — поуправляться с настоящим пожарным рукавом!