Руководитель черноисточинского детского театра-игры «Ку-кушка» Юлия Пиляй стала финалистом Вахтанговского фестиваля театральных менеджеров (ВФТМ), который пройдёт в Москве с 4 по 8 декабря 2025 года.

В списке номинантов 11 человек, Юлия стала единственной представительницей Уральского региона в числе финалистов. Также среди номинантов руководители театров и театральных студий из Тюмени, Санкт-Петербурга, Москвы, Воронежа, Перми, Архангельска, Курска и других городов.

V Юбилейный ВФТМ проходит в рамках празднования 150-летия Союза театральных деятелей России и при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.