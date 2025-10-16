Для скандального известного флагштока на набережной Тагильского пруда закупят ещё четыре флага за 660 тысяч рублей

Администрация Нижнего Тагила объявила тендер на приобретение четырёх флагов размером 16,6 м на 11,1 м. для флагштока на набережной городского пруда. За выполнение заказа предусмотрена выплата в размере 658 тысяч рублей, а гарантийный срок на продукцию составит один месяц. Заказчиком выступает муниципальное учреждение «Центр организации дорожного движения».

Напомним, ранее УФАС уличило МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» и подрядчиков в антиконкурентном соглашении. Скандальный заказ на установку флагштока стоимостью 30 млн рублей был подготовлен под МУП «Тагилдорстрой», а поставка необходимых для выполнения проекта конструкций и комплектующих оформлена задолго до официального аукциона. В результате аукцион прошёл без реальной конкуренции.



По данным антимонопольщиков, часть проектных документов обсуждалась на закрытых совещаниях, что лишило других потенциальных участников доступа к информации. В мэрии же заявили, что нарушений не было, а сроки объясняются необходимостью установить флагшток к праздникам и подчеркнуть его символическую значимость. В пресс-службе администрации города АН «Между строк» заявили о намерении обжаловать решение УФАС.

При этом компания «Тагилдорстрой», установившая флагшток за 30 млн бюджетных рублей, заплатила штраф в размере 3 млн 750 тысяч рублей за нарушение антимонопольного законодательства.