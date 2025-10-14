Необычное ДТП попало на дорожные камеры в Нижнем Тагиле

Днём 11 октября на перекрёстке улиц Победы и проспекта Мира произошла необычная авария с участием такси. Камера зафиксировала, как водитель Volkswagen Polo, проигнорировав поворот дороги, продолжил движение прямо и не попытался избежать столкновения с дорожным ограждением.

За рулём автомобиля находился 35-летний мужчина. В результате инцидента никто не пострадал. Сотрудники Госавтоинспекции составили на водителя протокол по ст. 12.33 КоАП РФ за повреждение дорожных сооружений, пишет v-tagile.ru