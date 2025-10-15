Бывшего сотрудника тагильской прокуратуры внесли в реестр коррупционеров

Бывший помощник Нижнетагильского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Свердловской области Антон Клементьев попал в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения. Соответствующая запись появилась в конце августа 2025 года.

Уточняется, что экс-силовик нарушил пункт 3.2 ч. 1 ст. 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (Представление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающие должности государственной службы, включенные в перечни, установленные нормативными правовыми актами РФ).