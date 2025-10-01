«В какой-то момент зритель думает: “Не может быть, чтобы этот текст был написан более 150 лет назад”». Санкт-Петербургский театр «На Литейном» представил в Нижнем Тагиле современное прочтение пьесы Островского

В Нижнем Тагиле проходят гастроли театра «На Литейном» из Санкт-Петербурга, коллектив которого представил спектакль «Мудрецы» (12+) по пьесе Александра Островского «На всякого мудреца довольно простоты» (12+). Постановка художественного руководителя театра Сергея Морозова уже была показана в разных регионах страны, успела побывать на крупных российских фестивалях и попасть в лонг-лист национальной премии «Золотая маска» 2024 года.

Режиссёр спектакля сохранил оригинальный текст драматурга почти без изменений, однако перенёс действие в современность. На сцене появляются мобильные телефоны и лифты, а пространство напоминает холл небоскрёба, где герои разыгрывают свои партии. По словам Сергея Морозова, зритель сначала испытывает удивление от необычного антуража, а затем убеждается, что строки, написанные более полутора веков назад, звучат не менее актуально и сегодня.

«На этом спектакле зрители испытывают два шока. Первый шок — это когда они приходят на классического Островского и видят людей, слышат ритмы и музыку современных реалий. При этом практически ни одного слова не добавлено, лишь какие-то вещи убраны из текста. Через двадцать минут они испытывают второй шок, потому что абсолютно уверены, что не может быть, чтобы этот текст был написан более 150 лет назад. Эта пьеса уникальна тем, что она существует абсолютно логично и в XIX веке, и в 70-х годах прошлого века, и в настоящее время», — рассказал режиссёр.

В спектакле заняты ведущие артисты театра: Вячеслав Захаров, Маргарита Бычкова, Вадим Степанов, Кристина Убелс, Любовь Завадская и другие. Актёр Вадим Степанов, исполняющий главную роль Егора Глумова, отмечает, что самым сложным для него в этой постановке было сделать своего героя достоверным для современного зрителя.

«Было сложно подтянуть его, написанного 150 лет назад, к современным реалиям. Это человек, который отказывается от себя настоящего, от верности себе ради маски и манипуляций. Мы с моим персонажем далеки друг от друга. Моя жизнь была достаточно лёгкой, мне не приходилось делать те выборы, которые приходится делать ему. Егор Глумов более харизматичный, более интересный и талантливый, чем я. Мне интересно воплощать его на сцене, вместе с ним падать и вместе с ним возноситься туда, куда он замыслил свой подъём», — поделился актёр.

Гастроли Санкт-Петербургского театра «на Литейном» со спектаклем «Мудрецы», получившим номинацию на Высшую театральную премию Санкт-Петербурга «Золотой Софит» за работу художника, проходят 30 сентября и 1 октября в Нижнем Тагиле при поддержке ЕВРАЗа и администрации города. Исполнитель роли Крутицкого, Вячеслав Захаров, стал лауреатом Всероссийского театрального фестиваля «Фабрика Станиславского» (16+).