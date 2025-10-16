В Нижнем Тагиле легковушки не поделили перекрёсток в центре города 

15 октября около 18:00 в Нижнем Тагиле на регулируемом перекрёстке улиц Октябрьской Революции и проспекта Ленина произошло ДТП, в котором пострадала 14-летняя девочка.

По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai Solaris выехал на перекрёсток на жёлтый сигнал светофора и столкнулся Lada Kalina, поворачивавшей налево. В результате аварии пассажирка иномарки получила травмы и была госпитализирована.

Установлено, что она находилась на переднем пассажирском сиденье и была пристёгнута ремнём безопасности. Водитель — 46-летний местный житель со стажем вождения 28 лет. Он не привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД в 2025 году. Освидетельствование показало, что на момент ДТП он был трезв.

В отношении водителя были составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ (проезд на запрещающий сигнал светофора) и по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение Правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью).

По словам водителя, он пытался проехать перекрёсток до того, как другие машины получат разрешение на движение. Однако, подъезжая к перекрёстку, он понял, что не успевает на разрешающий сигнал и решил ускориться. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция призывает водителей строго соблюдать Правила дорожного движения и быть предельно внимательными на дорогах. Проезд на запрещающий сигнал светофора является опасным нарушением, которое может привести к серьёзным последствиям.