В Свердловской области вновь объявлен режим реагирования на возможную атаку БПЛА 

На территории Свердловской области объявлен режим реагирования на возможную атаку БПЛА, сообщили в правительстве региона.

«Возможны временные ограничения на работу мобильного интернета. Специальные службы отслеживают оперативную обстановку. Все государственные учреждения Свердловской области функционируют в штатном режиме. На каждом предприятии введён в действие собственный порядок реагирования для соответствующих ситуаций», — сказано в сообщении областного кабмина.

Напомним, 9 октября угроза атаки БПЛА на Свердловскую область была ликвидирована силами ПВО.