Общество

Угрозу атаки БПЛА на Свердловскую области ликвидировали силами ПВО

09.10.2025 11:42
В Свердловской области сняли режим упреждающего реагирования на возможную атаку БПЛА, угроза была ликвидирована силами ПВО, сообщает Telegram-канал «Антитеррор Урал». 

«На промышленных предприятиях заблаговременно проведена эвакуация персонала для упреждения возможных последствий. Силами ПВО Министерства обороны России — угроза ликвидирована», — сказано в сообщении.

Пострадавших и разрушений нет. 

Ранее, в правительстве Свердловской области сообщили об ограничении в регионе мобильного интернета и возможной эвакуации предприятий из-за угрозы атаки БПЛА.

Иллюстрация: Шедеврум
