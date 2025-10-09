Угрозу атаки БПЛА на Свердловскую области ликвидировали силами ПВО

В Свердловской области сняли режим упреждающего реагирования на возможную атаку БПЛА, угроза была ликвидирована силами ПВО, сообщает Telegram-канал «Антитеррор Урал».

«На промышленных предприятиях заблаговременно проведена эвакуация персонала для упреждения возможных последствий. Силами ПВО Министерства обороны России — угроза ликвидирована», — сказано в сообщении.

Пострадавших и разрушений нет.

Ранее, в правительстве Свердловской области сообщили об ограничении в регионе мобильного интернета и возможной эвакуации предприятий из-за угрозы атаки БПЛА.