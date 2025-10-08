В правительстве Свердловской области сообщили об ограничении в регионе мобильного интернета и возможной эвакуации предприятий из-за угрозы атаки БПЛА 

В департаменте информационной политики Свердловской области прокомментировали появившуюся в СМИ информацию об отключении мобильного интернета и эвакуации некоторых предприятий.

«Ряд предприятий Свердловской области ввели упреждающий режим реагирования на угрозу атаки БПЛА, предусматривающий эвакуацию их работников. На каждом производстве утверждён собственный алгоритм действий для соответствующих ситуаций. Все государственные учреждения Свердловской области функционируют в штатном режиме. В регионе возможно введение ограничений на работу мобильного интернета», — сообщили в ведомстве.

Ранее, в СМИ появилась информация об эвакуации сотрудников Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) и завода им. Калинина.

По данным «Коммерсантъ-Урал», операторы связи региона получили предписание ограничить предоставление услуг доступа в интернет в связи с опасностью атаки БПЛА.

«“Мотив” выполнил требования и временно ограничил предоставление услуг до дальнейших распоряжений»,— прокомментировали изданию в компании.