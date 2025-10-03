Тагильский weekend топ-6: Демидовы, уютная сова, футбол и секрет счастья от братьев Стругацких

О том, чем заняться 4 и 5 октября

Глядя на темпы деприватизации в стране, россияне массово начали вспоминать, на что они потратили свой ваучер. Ну а мы предлагаем нашу традиционную подборку самых интересных событий предстоящих выходных. Успевайте посетить все запланированные мероприятия, чтобы создать себе отличное настроение. Выберите то, что подходит именно вам, и окунитесь в атмосферу города.

Игротека: сессия настольных игр сообщества «Слон» (16+)

4 октября с 12:00

в Центральной библиотеке

Вы готовы к эпической битве стратегий? Организаторы приглашают провести день за настольными играми в библиотеке! Крутые стратегии или безумные фанты, новичок или профи — не важно, вас научат и подскажут. Берите друзей или приходите один. Погрузитесь в мир живого общения!

Встреча с поэтом и писателем Дмитрием Бобылёвым (6+)

4 октября в 13:00

в Мемориально-литературном музее А.П. Бондина, улица Красноармейская, 8

Вас ждёт увлекательная дискуссия, яркие впечатления и живое общение. Дмитрий — член Санкт-Петербургского союза литераторов, автор полутысячи публикаций в ведущих периодических изданиях («Литературная газета», «Аврора», «День и ночь», «Знамя», «Наш современник», «Нева», «Юность»). Автор книг стихов «Флажки на карте» (Екатеринбург, 2017) и «Улица Бобылёва» (СПб, 2023), а также книги прозы «Ксякся» (СПб, 2023). Лауреат литературной премии имени Олега Герасимова (2019), активный участник литературной резиденции АСПИР на Урале.

Экскурсия «Династия Демидовых» (12+)

4 октября в 14:00

в Нижнетагильском историко-краеведческом музее

Одной из самых известных династий заводчиков, оставивших значительный след в истории Урала, России и Европы, являются Демидовы. На экскурсии вы узнаете о разносторонней деятельности представителей этой семьи как промышленников, предпринимателей, благотворителей, коллекционеров. Особое место будет уделено Демидовым — основателям нашего города, их вкладу в экономическое и социальное развитие Нижнего Тагила. Обязательна предварительная заявка.

Мастер-класс «Сова» (0+)

4 октября в 14:00

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств, улица Уральская, 4

На мастер-классе вы научитесь превращать обычный гофрированный картон в очаровательную, стильную и уютную сову. Это не просто поделка, а настоящий арт-объект, который может стать оригинальным украшением интерьера, милым подарком или вашим личным талисманом. Необходима предварительная запись по телефону: +7 (343)525-26-47.

Футбольный матч ФК «Уралец-ТС» против ФК «Динамо-Барнаул» (0+)

4 октября в 14:00

на стадионе «Уралвагонзавода»

Погрузитесь ту атмосферу азарта и спортивной радости, ради которой хочется снова и снова приходить на футбол. Вход свободный.

Выставка «Счастье всем. Даром» (6+)

5 октября в 14:00

в Мемориально-литературном музее А. П. Бондина, улица Красноармейская, 8

Музей А. П. Бондина приглашает вас посетить выставку «Счастье всем. Даром», посвященную творчеству писателей-фантастов Аркадия и Бориса Стругацких. На выставке вы сможете узнать интересные факты из жизни писателей, окунутся в фантастический мир главных героев, совершить путешествия на другие планеты, столкнуться с инопланетянами и распутать клубок непонятных событий. Кроме того, вы сможете своими руками сделать яркий волшебный воздушный шар, на котором с удовольствием полетают ваши маленькие друзья-игрушки. Необходима предварительная заявка.