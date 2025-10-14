Независимые АЗС выступили против введения потолка цен на бензин на фоне топливного кризиса

Президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов выступил против предложения установить в России максимально допустимые цены на автозаправочных станциях (АЗС), сообщают «Известия».

«Мы последовательно выступаем против введения потолка цен. Розничный сегмент уже де-факто регулируется: цены в сетях ВИНК удерживаются в инфляционном коридоре, тогда как оптовые котировки формируются рыночным способом. Это сочетание рождает регулярные “ценовые тиски”: в высокий сезон или при форс-мажорах оптовая стоимость поднимается выше розничной. Крупные вертикально интегрированные компании могут какое-то время торговать в убыток розницы за счёт запаса прочности всей вертикали, а независимые — нет. Отсюда дискриминация части игроков, локальные дефициты и срыв инвестиций в инфраструктуру», — заявил Павел Баженов.

С инициативой установить потолок цен на топливо выступил Национальный автомобильный союз (НАС), направив соответствующее письмо в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Союз предлагает рассчитывать специальный индекс — стоимость топлива в аналогичный день прошлого года плюс инфляция.

По данным союза, сегодня в России есть порядка 25 тысяч АЗС, из них 60% составляют независимые сети. В НТС считают, что альтернативой потолку цен могла бы стать прозрачная мониторинговая система, которая бы синхронно отслеживала розничные и оптовые индикаторы.

Напомним, в Нижнем Тагиле с начала октября резко выросли цены на бензин на частных автозаправках. Рост составил в среднем 5–6 рублей за литр. И если до этого скачка цены у независимых АЗС были ниже, чем на заправках крупных вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК), к числу которых относятся «Лукойл» и «Газпромнефть», то сейчас заметно их превосходят.